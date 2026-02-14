SABATO, 14 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,228 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,228 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Aggressione ai sostenitori dell’Avellino: altri quattro daspo per tifosi baresi

Avvenuta il 12 novembre 2023 presso l’area di servizio autostradale “Murgia Ovest

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 09:27
polizia
  • 26 sec

A seguito dei 5 provvedimenti di DASPO già emessi nei confronti di altrettante persone responsabili dell’aggressione ai danni dei tifosi avellinesi, avvenuta il 12 novembre 2023 presso l’area di servizio autostradale “Murgia Ovest”, la Polizia di Stato ha identificato altre quattro persone coinvolte nell’episodio in cui un gruppo di tifosi baresi aggredì alcuni sostenitori avellinesi diretti a Brindisi per assistere all’incontro di calcio Brindisi–Avellino, valevole per il campionato di Serie C.

Le indagini condotte dalla Digos della Questura di Bari hanno consentito al Questore Annino Gargano di adottare due ulteriori provvedimenti di DASPO nei confronti delle persone identificate, ritenute responsabili, a vario titolo, delle condotte violente poste in essere in occasione dell’episodio.

I provvedimenti adottati sono finalizzati a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive.

L’attività di prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza connessa agli eventi sportivi prosegue con costante attenzione, a tutela dei cittadini e dei tifosi che intendono vivere lo sport come momento di aggregazione e sana partecipazione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, al via la riqualificazione di...

Partirà nei prossimi giorni l’allestimento dell’area di cantiere su piazzale Vittorio...
- 14 Febbraio 2026
Dalla città

“Questo non è amore”: l’iniziativa a...

Questa mattina, in occasione della festa di san Valentino, in piazza...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Auto fuori strada a Bitonto, perde...

È di un morto e due feriti il bilancio di un...
- 14 Febbraio 2026
Cronaca

Aggressione ai sostenitori dell’Avellino: altri quattro...

A seguito dei 5 provvedimenti di DASPO già emessi nei confronti...
- 14 Febbraio 2026