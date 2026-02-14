Bari, al via la riqualificazione di via Postiglione e via Amendola: cantieri fino a giugno

Partirà nei prossimi giorni l’allestimento dell’area di cantiere su piazzale Vittorio Locchi per l’avvio dei lavori di riqualificazione di via Postiglione e via Amendola, nel quartiere San Pasquale. L’intervento, annunciato dall’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, è articolato in due stralci per un importo complessivo superiore a 4,5 milioni di euro: il primo, da 2,31 milioni, finanziato con fondi PNRR nell’ambito della Missione 5 dedicata a inclusione e coesione, e il secondo, da oltre 2,19 milioni, sostenuto attraverso i Piani Urbani Integrati.

La prima fase dei lavori interesserà proprio piazzale Locchi, dove nei prossimi giorni saranno installati i cartelli di cantiere. Con ordinanza dirigenziale è stato istituito, fino al 30 giugno 2026, il divieto di sosta su entrambi i lati e il restringimento della carreggiata su piazzale Locchi e su viale Meucci nel tratto compreso tra via Re David e viale Unità d’Italia. Il progetto punta a trasformare uno degli snodi più frequentati tra il Campus universitario e il centro cittadino, intervenendo su mobilità, spazi pubblici e verde urbano. Piazzale Locchi sarà completamente ripensato: prevista la regolamentazione degli stalli per auto e moto, l’eliminazione della sosta irregolare, la creazione di aree verdi attrezzate con alberature, panchine, giochi per bambini, fontana e un’area sgambamento cani. L’illuminazione sarà rinnovata con elementi dal design moderno, mentre lungo via Meucci saranno installati nuovi cestini.

L’intervento su via Postiglione, lungo circa 650 metri fino a viale Unità d’Italia, prevede la risagomatura e il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione di una pista ciclabile in continuità con quella di via Amendola, l’istituzione di una “zona 30” tra via Re David e viale Unità d’Italia e la sostituzione dei corpi illuminanti. Sono inoltre previste nuove alberature per garantire zone d’ombra lungo il tracciato. Su via Amendola, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Einaudi e via Postiglione, per una lunghezza di oltre 1.300 metri, i lavori completeranno il sistema delle urbanizzazioni tra Mungivacca e San Pasquale, in collegamento con viale Unità d’Italia. Previsti il rifacimento del manto stradale, la risagomatura dei marciapiedi, la realizzazione della pista ciclabile in continuità con il tratto già esistente e l’adeguamento dell’illuminazione pubblica. Non sono previste espropriazioni.

Secondo l’assessore Scaramuzzi, l’intervento rappresenta un passaggio strategico per rendere l’area più moderna, accessibile e sostenibile, con nuovi spazi di socialità, verde attrezzato e percorsi dedicati anche alle persone con disabilità, grazie a rampe e percorsi Loges. Rispetto al progetto definitivo, ha precisato, sono state apportate modifiche per recuperare il maggior numero possibile di posti auto, a seguito del confronto con i residenti.

Foto repertorio