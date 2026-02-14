Bari, annullato l’evento ‘Una canzone d’amore’ per maltempo

Salta l’appuntamento romantico previsto per questa sera in Largo Albicocca a Bari. A fermare musica e microfoni non è stata la mancanza di entusiasmo, ma il maltempo in arrivo, con pioggia e raffiche di vento annunciate per le prossime ore.

L’amministrazione comunale ha comunicato che “L’evento di questa sera ‘Una canzone d’amore’ (karoke, balli per innamorati) delle 19.30 in Largo Albicocca a Bari è 𝐀𝐍𝐍𝐔𝐋𝐋𝐀𝐓𝐎 a causa delle previsioni meteo avverse che annunciano pioggia e forte vento.”

L’iniziativa, pensata per trasformare uno degli angoli più suggestivi del centro storico in una piccola pista a cielo aperto, avrebbe dovuto accogliere coppie e appassionati di musica per una serata tra karaoke e balli dedicati agli innamorati. Un’occasione semplice e informale per condividere una canzone, scambiarsi un sorriso e vivere la piazza in modo diverso dal solito.

