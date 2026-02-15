I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Tre giovani vite perse sulle strade del Barese. La protesta per i doppi turni al Giulio Cesare – Romanazzi. Risolto un “cold case” di 23 anni fa. I dati del turismo da record in Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 8 febbraio. Tragedie sulle strade del Barese, due ragazze morte
Tragico bilancio del weekend sulle strade: due ragazze morte e tre feriti in due incidenti stradali nel Barese
Lunedì 9 febbraio. Doppi turni al Giulio Cesare, è protesta
Bari, doppi turni al Giulio Cesare: genitori e studenti in protesta. “E’ inaccettabile”
Martedì 10 febbraio. Dopo 23 anni presi i presunti responsabili dell’omicidio Abiuso
Bari, omicidio a Valenzano: il delitto nella guerra tra clan Di Cosola e Strisciuglio
Mercoledì 11 febbraio. Turismo da record in Puglia
Turismo da record in Puglia, oltre 22 milioni di presenze nel 2025. Bari tra le mete più scelte
Giovedì 12 febbraio.Processo CasaPound, 12 condanne
Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista
Venerdì 13 febbraio. Ennesima spaccata in un negozio del centro
Ennesima spaccata a Bari: questa volta è toccato ad un negozio di piazza Umberto
Sabato 14 febbraio. Ancora una tragedia sulle strade del Barese, un 17enne morto
Auto fuori strada a Bitonto, perde la vita un 17enne. Feriti altri due giovani