I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 14 Febbraio 2026 - 10:13
copertina giusta
  • 11 sec

Tre giovani vite perse sulle strade del Barese. La protesta per i doppi turni al Giulio Cesare – Romanazzi. Risolto un “cold case” di 23 anni fa. I dati del turismo da record in Puglia. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 febbraio. Tragedie sulle strade del Barese, due ragazze morte

Tragico bilancio del weekend sulle strade: due ragazze morte e tre feriti in due incidenti stradali nel Barese

Lunedì 9 febbraio. Doppi turni al Giulio Cesare, è protesta

Bari, doppi turni al Giulio Cesare: genitori e studenti in protesta. “E’ inaccettabile”

Martedì 10 febbraio. Dopo 23 anni presi i presunti responsabili dell’omicidio Abiuso

Bari, omicidio a Valenzano: il delitto nella guerra tra clan Di Cosola e Strisciuglio

Mercoledì 11 febbraio. Turismo da record in Puglia

Turismo da record in Puglia, oltre 22 milioni di presenze nel 2025. Bari tra le mete più scelte

Giovedì 12 febbraio.Processo CasaPound, 12 condanne

Processo CasaPound a Bari, 12 condanne per riorganizzazione del partito fascista

Venerdì 13 febbraio. Ennesima spaccata in un negozio del centro

Ennesima spaccata a Bari: questa volta è toccato ad un negozio di piazza Umberto

Sabato 14 febbraio. Ancora una tragedia sulle strade del Barese, un 17enne morto

Auto fuori strada a Bitonto, perde la vita un 17enne. Feriti altri due giovani

