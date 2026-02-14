Bari – Südtirol: la storia. Longo: “Questa squadra non ha un’identità”

Dopo aver racimolato solo un punto nei due scontri diretti contro Mantova e Spezia, il Bari torna nuovamente in campo allo stadio ‘San Nicola’ per affrontare il Südtirol. La squadra altoatesina è reduce da due pareggi a reti bianche contro Carrarese e Monza. Bari – Südtirol, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, domenica 15 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Il Fussball Club Südtirol, anche noto come Südtirol-Alto Adige, Südtirol Bolzano-Bozen o Südtirol, è una società calcistica italiana con sede legale nella città di Bolzano e sede operativa nel comune di Appiano sulla Strada del Vino in provincia di Bolzano.

La società è stata fondata a Bressanone nel 1974 come sezione della polisportiva Sport Verein Milland, si è poi scissa dalla “società madre” nel 1995, allorché è stata ridenominata Football Club Südtirol-Alto Adige e ha adottato i colori sociali bianco-rossi. La denominazione è quindi divenuta F.C. Südtirol nel 2000, anno del trasferimento a Bolzano. La ragione sociale simboleggia l’intenzione del club di rappresentare non solo il capoluogo, ma l’intero territorio della relativa provincia.

In meno di trent’anni il club si è imposto quale realtà calcistica di riferimento in Alto Adige: tra le squadre della provincia vanta infatti il maggior numero di stagioni nel professionismo. Grazie alla vittoria nel girone A della Serie C 2021-2022 ha ottenuto la sua prima storica promozione in Serie B, unica società del Trentino-Alto Adige ad aver mai raggiunto un simile traguardo nell’epoca del girone unico (in precedenza solo il Bolzano aveva preso parte per un anno alla divisione cadetta, nella stagione 1947-1948, che però era stata momentaneamente ampliata a tre gironi con l’ammissione delle migliori società di Serie C).

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Südtirol sono 10 e il bilancio è in ‘quasi’ parità: 3 vittorie per i galletti, 3 pareggi e 4 successi per gli altoatesini. L’ultimo confronto allo stadio “San Nicola” risale al 21 dicembre 2024 e i bolzanini strapparono i tre punti ai galletti grazie ad una rete di El Kaouakibi nei minuti finali.

GLI EX – Doppi ex della sfida: Manuel Marras, Alessandro Micai, Tommaso D’Orazio, Manuel Scavone, Carlo Gervasoni, Leandro Greco, Simone Motta, Leonardo Candellone, Andrea Schiavone e Alessio Sestu.

LE PAROLE – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Moreno Longo: “Bisogna ripartire dai primi venti minuti della ripresa contro lo Spezia. Ritengo impensabile dominare una partita per novanta minuti nelle condizioni in cui siamo. Bisogna essere letali nei momenti decisivi. Non possiamo permetterci le opportunità che abbiamo concesso ai nostri avversari. C’è da dire che questa squadra non ha una precisa identità, visti i continui cambi tecnici e siamo evidentemente in difficoltà. Quando sono arrivato la squadra era penultima per tiri realizzati. Si tratta di un dato che abbiamo analizzato e sui cui stiamo lavorando. Passi avanti se ne sono visti anche se, per mancata precisione o un pizzico di sfortuna, non si sono visti risultati. Contro lo Spezia abbiamo calciato ventuno volte verso la porta. So che non ha portato risultati, ma c’è da migliorare nell’accuratezza delle conclusioni. Serve che tutti diano una mano in zona gol, non soltanto gli attaccanti. Reputo Gytkjaer un giocatore di altissimo livello, soprattutto in area di rigore”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani, Piscopo, Braunoder, Traoré, Dorval, Cuni, Rao, Gytkjaer. All. Longo.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis, El Kaouakibi, Kofler, Veseli, Molina, Crnigoj, Tronchin, Casiraghi, S. Davi, Verdi, Pecorino. All. Castori.

SQUADRA ARBITRALE: Arbitrerà la gara Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti saranno Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Alessandro Prontera (Bologna).