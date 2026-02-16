Lavoro domestico in Puglia, oltre 27mila gli assunti nel 2024: calano colf e badanti

Sono 27.355 i lavoratori domestici regolarmente assunti in Puglia nel 2024. Il dato, diffuso dal 7° rapporto annuale dell’Osservatorio DOMINA (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico), evidenzia una lieve prevalenza di colf (52,1%) rispetto alle badanti.

Nel confronto con il 2021 emerge un calo significativo: nell’ultimo triennio le colf diminuiscono del 20,8%, mentre le badanti registrano una flessione del 15,2%. Il settore mantiene una forte connotazione femminile (88,9%) e, a differenza di altre aree del Paese, in Puglia prevale la componente italiana (55,6%), seguita da lavoratori provenienti dall’Asia (21,3%) e dall’Est Europa (17%).

Secondo i dati INPS, nel 2024 i datori di lavoro domestico in regione sono 28.899, in calo del 18,2% rispetto al 2021. Complessivamente il comparto coinvolge 56.254 persone tra lavoratori e datori, pari all’1,4% della popolazione regionale. L’età media dei datori è di 71 anni, con una maggioranza femminile (59,7%). Rilevante la quota di grandi invalidi tra i datori, pari al 17,8%. Il 20,6% dei lavoratori domestici dichiara inoltre di convivere con il proprio datore di lavoro. Sul piano economico, nel 2024 le famiglie pugliesi hanno speso 206 milioni di euro per il lavoro domestico regolare. Il settore genera un valore aggiunto di 594 milioni di euro, pari allo 0,7% del PIL regionale.

La distribuzione territoriale vede una forte concentrazione tra le province di Bari e Lecce, che insieme raccolgono circa il 70% delle colf e il 60% delle badanti. In termini relativi, Lecce registra il maggior numero di colf (6 ogni 1.000 abitanti, contro una media regionale di 3,7), mentre Bari guida per numero di badanti, con 5,6 ogni 100 anziani (media regionale 4,7). Sul fronte delle politiche sociali, la Regione Puglia prevede strumenti come i Buoni Anziani e Disabili, i Progetti di Vita Indipendente, il Sostegno Familiare per persone con disabilità gravissima e il Patto di Cura 2023–2024, che riconosce un contributo mensile per l’assistenza garantita da lavoratori regolarmente contrattualizzati. Le misure non sono cumulabili.

Le prospettive demografiche delineano uno scenario di crescente domanda di assistenza: secondo le proiezioni ISTAT, entro il 2050 la popolazione over 80 aumenterà del 66,7%, passando dal 7,2% al 14,4%, mentre i minori tra 0 e 14 anni diminuiranno del 29,6%. Resta però centrale il tema del lavoro irregolare. “L’elevato livello di irregolarità continua a rappresentare uno dei principali ostacoli allo sviluppo di un mercato equo e sostenibile”, afferma Lorenzo Gasparrini, segretario generale di DOMINA. L’associazione propone misure per incentivare la regolarizzazione: un meccanismo di cash back sui contributi INPS, il trasferimento parziale e differito di una mensilità di NASpI come incentivo all’assunzione stabile e una detrazione fiscale del 10% dei costi sostenuti dal datore di lavoro. Obiettivo, rendere la regolarità non solo un obbligo formale, ma una scelta economicamente conveniente per famiglie e lavoratori.

