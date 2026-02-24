MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Feste di laurea a Bari, ignorato l’invito a non usare i coriandoli: “Ecco come si presenta piazza Cesare Battisti”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mar, 24 Febbraio 2026 - 09:23
Coriandoli piazza Cesare Battisti
  • 41 sec

“Ecco quello che resta dopo le feste di laurea che si sono tenute ieri a Bari”. Inizia così la denuncia di alcuni cittadini, molti dei quali hanno pubblicato sui social le fotografie mostrando i dettagli relativi a piazza Cesare Battisti dove è presente un tappeto di coriandoli, ma anche bottiglie e non solo. Ignorato dunque l’invito che l’UniBa, in particolare il rettore Roberto Bellotti, aveva effettuato a fine mese scorso, quando dopo altre segnalazioni, lo stesso aveva esortato a festeggiare, ma senza dimenticare di rispettare l’ambiente in attesa di un regolamento che renda maggiormente chiare le pratiche ormai di routine nelle giornate di laurea che però, spesso e volentieri, contribuiscono ad alimentare il degrado della piazza.

Una soluzione tampone, almeno momentanea, è quella dell’Ateneo che ha scelto di farsi carico delle spese di pulizia. “Ma questo non basta – racconta un cittadino – e soprattutto non è giusto. Perché i responsabili sono gli incivili che non solo contribuiscono ad alimentare la sporcizia, ma poi non ripuliscono e magari sono anche i primi a lamentarsi delle condizioni della città”, conclude. Nel frattempo però, in attesa che ci sia una regolamentazione chiara, dopo ogni festa di laurea a pagarne le conseguenze è piazza Cesare Battisti.

 

 

 

