Bari, dalla ragazza con il libro al messaggio “d’amore”: il mega murale artistico su viale Unità d’Italia

I privati continuano a valorizzare spazi inutilizzati in città

Pubblicato da: redazione | Mer, 25 Febbraio 2026 - 11:10
Addio alla “ragazza con il libro”, pubblicità promossa dalla Lum. Sono in corso i lavori per un nuovo murale in viale Unità d’Italia. “Just one more glass amore mio”, si legge nel messaggio pubblicitario, in corso di realizzazione. Un’altra testimonianza di come i privati hanno deciso di valorizzare spazi “inutilizzati” dei palazzi per rendere la città più attrattiva.

