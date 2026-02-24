Taranto, in biblioteca a Grottaglie il ciclo di laboratori “In viaggio con le emozioni” per bambini

Prende il via a Grottaglie il ciclo di laboratori esperienziali “In viaggio con le emozioni”, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione con l’associazione Sementa APS. Gli incontri si svolgeranno presso la Biblioteca comunale “G. Pignatelli” e sono rivolti a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni.

Il percorso prevede tre appuntamenti gratuiti nelle giornate del 13, 20 e 26 marzo, dalle 16.30 alle 18.30. Ogni incontro, della durata di due ore, sarà dedicato all’esplorazione delle emozioni fondamentali attraverso un approccio esperienziale e psico-corporeo.

L’iniziativa si ispira idealmente all’immaginario del cartone animato “Inside Out”, che ha contribuito a diffondere tra i più piccoli l’idea che tutte le emozioni, anche quelle più complesse, abbiano un significato e una funzione. Attraverso il gioco, la narrazione, il movimento e il respiro, i partecipanti saranno guidati alla scoperta di gioia, paura, tristezza, rabbia e disgusto, imparando a riconoscerle ed esprimerle in modo consapevole.

A condurre il percorso sarà la psicologa e psicoterapeuta Silvia Ligorio, affiancata da Teresa Cavallo, insegnante di lingua con esperienza in laboratori educativi, ed Eleonora Fanigliulo, insegnante di yoga per bambini. L’obiettivo è offrire uno spazio sicuro e accogliente in cui i bambini possano sviluppare autostima, empatia e capacità relazionali, promuovendo l’alfabetizzazione emotiva fin dall’infanzia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione Sementa APS ai numeri 3484786621 (Teresa) e 3294904352 (Silvia).