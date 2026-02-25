Sanremo, prima serata: la barese Brancale nella top 5

Arisa con “Magica Favola”, Fulminacci con “Stupida Sfortuna”, Serena Brancale con “Qui con me”, Ditonellapiaga con “Che Fastidio!” e Fedez e Masini con “Male Necessario” sono le prime cinque canzoni della classifica provvisoria della prima serata in cui ha votato solo la Sala Stampa, Tv e Web. Carlo Conti ha svelato ieri notte le prime cinque canzoni in testa alla classifica, indicandole in ordine casuale, senza mostrare la posizione di ognuna

Buon risultato quindi per Serena Brancale, artista barese che lo scorso anno aveva partecipato con “Anema e Core”. Nonostante il 24esimo posto finale, la sua presenza al Festival si è trasformata in un trampolino di lancio con concerti, visibilità, una popolarità crescente che l’ha accompagnata per tutto l’anno.

Ritorno all’Ariston anche per Ermal Meta, di origini albanesi ma barese d’adozione. La città lo considera da tempo uno dei suoi, e la sua presenza in gara rinsalda un legame costruito negli anni. Meta torna dopo il terzo posto conquistato nel 2021 con “Un milione di cose da dirti”, brano che aveva confermato la sua cifra autoriale e la capacità di unire intensità e scrittura raffinata. La sua partecipazione rappresenta per Bari una continuità, un filo diretto con la grande canzone d’autore italiana. A chiudere questa “perfetta cornice” la presenza tra gli autori di Gianni Pollex, paroliere e musicista barese che ha scritto il brano in gara di Ermal Meta. Completa il quadro pugliese Raf, originario di Margherita di Savoia, che dopo essere stato ospite nella passata edizione è tornato questa volta in gara, a distanza di anni dall’ultima partecipazione da concorrente nel 2015.