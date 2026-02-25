MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,502 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,502 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, il Brt “entra” in via Quintino Sella. Ferretti: “Lavori strategici”

Fino al 23 marzo restringimento di carreggiata e divieto di fermata

Pubblicato da: redazione | Mer, 25 Febbraio 2026 - 09:47
642266314_1491099409685747_3501899969713452475_n
  • 2 min

“I lavori del Brt che stanno interessando via Quintino Sella sono strategici. Sottolinearlo mi aiuta a porre l’accento su una questione su cui credo si stia riflettendo davvero troppo poco. L’utilizzo del “Bus rapid transit” punta innanzitutto a ridurre la dipendenza dal mezzo privato. Semplifico, la propria auto…e poi aggiungo nell’ordine: a migliorare la qualità dell’aria, a rendere il trasporto pubblico più competitivo e a garantire una mobilità più equa e accessibile per tutti i cittadini”. A parlare è Annamaria Ferretti, presidente del primo municipio.

“Con questo progetto Bari coglie una vera opportunità di trasformazione urbana ed ambientale. I disagi di oggi passeranno ed i vantaggi di domani scriveranno una storia nuova per i nostri quartieri. Ne sono certa. L’intervento su via Quintino Sella interessa un tratto fondamentale della rete BRT, attraversato dalle linee Blu, Rossa e Lilla, che in questo punto condividono l’anello del quartiere murattiano e l’asse di collegamento con piazza Aldo Moro e la stazione centrale. In particolare, la linea Blu, da piazza Aldo Moro a via di Maratona, lunga circa 5,9 km con 15 fermate, collegherà il centro cittadino con il quadrante nord-occidentale e l’area fieristica, garantendo un collegamento rapido con il lungomare e la Fiera del Levante. La linea Rossa, da piazza Aldo Moro a via Aquilino, si estende per circa 7 km e connetterà il centro con l’area sud-orientale della città, attraversando i quartieri residenziali. La linea Lilla, da piazza Aldo Moro a via Luigi Einaudi, collegherà il centro urbano con l’area sud della città, in direzione di Parco 2 Giugno e via Luigi Einaudi”.

Per permettere i lavori è scattata l’ordinanza di regolamentazione della circolazione fino al 23 marzo: l’area interessata dai lavori riguarda entrambe le corsie di via Quintino Sella: la corsia veicolare ordinaria e quella riservata a bus e taxi. Nel tratto di volta in volta interessato dal cantiere è previsto il restringimento della carreggiata per tutti i veicoli e il divieto di fermata fino al prossimo 23 marzo. I lavori procederanno per isolati, al fine di limitare i disagi alla circolazione e consentire una gestione progressiva del traffico.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, il Brt “entra” in via...

"I lavori del Brt che stanno interessando via Quintino Sella sono...
- 25 Febbraio 2026
Attualità , Lavoro

Puglia, dall’ entusiasmo iniziale al poco...

Nonostante l’entusiasmo iniziale, molte imprese continuano a faticare nel trasformare l’﻿Intelligenza...
- 25 Febbraio 2026
Cronaca

La ‘marmotta’ colpisce ancora: sportello bancomat...

Un boato che ha scosso la notte e svegliato i residenti...
- 25 Febbraio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Policlinico di Bari: al Centro prelievi...

Un nuovo modello organizzativo cambierà l’accesso ai prelievi del Policlinico, con...
- 25 Febbraio 2026