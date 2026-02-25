Bari, lavori alla stazione centrale: stop ai treni il 7 e l’8 marzo

Dal 5 all’8 marzo la stazione di Bari Centrale sarà interessata da interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che comporteranno una rimodulazione dell’offerta ferroviaria nel nodo di Bari.

Gli interventi

Gli interventi prevedono il completamento del raddoppio della linea Taranto – Bari in ingresso a Bari Centrale e le modifiche al piano del ferro della stazione per consentire l’interscambio tra i diversi gestori afferenti alla stazione. Contestualmente verrà attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC), sistema all’avanguardia per la gestione della circolazione ferroviaria in sicurezza che garantirà una maggiore regolarità dei treni all’interno del nodo di Bari.

Benefici attesi

L’attivazione dell’ACC consentirà di velocizzare alcuni itinerari di arrivo/partenza lato Foggia garantendo una maggiore affidabilità tecnologica e creando le condizioni per attivare la prossima interconnessione della stazione di Bari Centrale con la rete di Ferrotramviaria.

Il completamento del raddoppio della linea Bari – Taranto consentirà di potenziare l’offerta ferroviaria tra il capoluogo jonico e Bari.

Programma dei lavori

Per limitare i disagi a studenti e pendolari le attività sono state programmate a ridosso del weekend. I maggiori impatti si concentreranno sabato 7 marzo e nella mattina di domenica 8 marzo quando la fermata di Bari Centrale sarà inibita a tutti i treni.

Nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 marzo la fermata di Bari Centrale sarà accessibile ai treni della relazione Barletta-Fasano mentre sarà inibita ai treni delle relazioni Foggia-Bari, Lecce-Bari, Bari-Taranto, Bari-Bitritto e delle linee FSE.

Il programma di dettaglio dei treni interessati e delle fermate alternative nel nodo di Bari è disponibile sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Le attività, svolte da tecnici di RFI, FS Engineering e delle imprese appaltatrici vedranno al lavoro oltre 100 tecnici dislocati sul nodo di Bari.

L’investimento economico complessivo è di circa 120 milioni di euro.

Qui di seguito i dettagli

Frecce Roma – Puglia

Alcune Frecce saranno limitate a Foggia, con soppressione della tratta Foggia-Bari-Lecce. Altre saranno soppresse interamente; una coppia di Frecce proseguirà su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti

Frecce Adriatica

Alcune Frecce saranno limitate a Barletta/Foggia/Ancona/Pesaro, con soppressione della tratta in direzione sud. Altre saranno soppresse interamente; due coppie di Frecce proseguiranno su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti.

Intercity

Alcuni Intercity arriveranno e partiranno da San Severo e Foggia, altri proseguiranno su Lecce bypassando Bari Centrale via Taranto-Brindisi con fermata aggiuntiva a Bari Villaggio del Lavoratore, altri saranno cancellati. Una coppia di Intercity diretta a Villa San Giovanni partirà e arriverà a Taranto.

Alcuni Intercity Notte arriveranno e partiranno da Lecce bypassando Bari Centrale via Taranto-Brindisi con fermata aggiuntiva a Bari Villaggio del Lavoratore, altri saranno cancellati.

Previsti bus navetta tra la fermata di Bari Villaggio del Lavoratore e Bari Centrale per gli Intercity e Intercity Notte deviati che bypasseranno la fermata di Bari Centrale.

Regionali

Nelle giornate del 5 e 6 marzo:

i treni della relazione Barletta-Fasano fermeranno regolarmente a Bari Centrale e circoleranno con leggere variazioni di orario.

fermeranno regolarmente a Bari Centrale e circoleranno con leggere variazioni di orario. i treni della relazione Foggia–Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. Per raggiungere Bari Centrale i viaggiatori potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Barletta-Fasano nelle stazioni di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. Per raggiungere Bari Centrale i viaggiatori potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Barletta-Fasano nelle stazioni di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Zona Industriale. i treni della relazione Lecce-Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori diretti a Bari Centrale potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Fasano – Barletta nelle stazioni di Fasano, Monopoli e Bari Torre a Mare.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori diretti a Bari Centrale potranno effettuare interscambio con i treni della relazione Fasano – Barletta nelle stazioni di Fasano, Monopoli e Bari Torre a Mare. i treni della relazione Taranto–Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno effettuare interscambio nella stazione di Bari Zona Industriale con i treni della relazione Barletta – Fasano.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno effettuare interscambio nella stazione di Bari Zona Industriale con i treni della relazione Barletta – Fasano. i treni della relazione Bari – Bitritto saranno cancellati con una rimodulazione dei servizi che saranno effettuati con bus.

saranno cancellati con una rimodulazione dei servizi che saranno effettuati con bus. i treni della relazione Taranto-Brindisi circoleranno regolarmente con leggere variazioni di orario.

Nelle giornate del 7 e 8 Marzo:

i treni della relazione Barletta – Fasano saranno cancellati.

saranno cancellati. i treni della relazione Foggia – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale. i treni della relazione Taranto – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale e proseguiranno con percorso alternativo via Bari Zona Industriale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Zona Industriale. i treni della relazione Lecce – Bari non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Torre a Mare.

non effettueranno la fermata di Bari Centrale. I viaggiatori potranno usufruire di un servizio di bus navetta da Bari Torre a Mare. i treni della relazione Bari – Bitritto saranno cancellati e il servizio sarà rimodulato con bus.

saranno cancellati e il servizio sarà rimodulato con bus. i treni della relazione Taranto – Brindisicircoleranno regolarmente con alcune variazioni di orario.

I bus navetta avranno come punto di fermata il Terminal bus di FS Park (lato via Capruzzi). Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.