Commercio a Bari: in crescita il numero delle imprese, ma i piccoli negozi soffrono

Il tessuto imprenditoriale pugliese mostra segnali di crescita, ma continua a calare il commercio tradizionale con effetti evidenti anche nel territorio barese. È quanto emerge dall’analisi dei dati InfoCamere (https://www.infocamere.it/analisi_imprese_decennio) sull’evoluzione delle imprese nell’ultimo decennio che evidenzia una trasformazione strutturale del Sistema economico regionale. Aumentano le imprese dei servizi, del turismo e delle attività legate alla consulenza e alla somministrazione. Cala – come già da diversi anni – il commercio al dettaglio, in particolare quello di prossimità.

‘L’analisi di InfoCamere conferma che il nostro sistema economico sta cambiando profondamente – spiega Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Bari – se da un lato cresce il numero complessivo delle imprese, dall’altro si riducono i negozi di vicinato che rappresentano un presidio anche sociale oltre che economico, la cui contrazione rischia di impoverire il tessuto urbano e di ridurre i servizi di prossimità rivolti ai cittadini’.

Le cause di tale dinamica, secondo un’indagine di Confesercenti Bari sono molteplici: la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, l’aumento dei costi di gestione, la concorrenza delle grandi catene e dell’e-commerce, la trasformazione delle abitudini di consumo che ha archiviato sia l’acquisto d’impulso per fare spazio a quello pianificato, e lo shopping ‘last minute’ per quello anticipato.

‘Non intendo creare allarmismo, non si tratta di una crisi del sistema imprenditoriale, ma di una sua riconfigurazione – aggiunge Altamura – che si ripercuote sul commercio indipendente con un progressivo svuotamento commerciale di interi quartieri. Per arginare tutto ciò occorre mettere in campo politiche a sostegno delle micro e piccole imprese, favorire la nascita di nuove attività, rafforzare il ruolo dei distretti urbani del commercio. Difendere i negozi sotto casa significa difendere l’identità e la vitalità delle nostre Comunità. È una sfida che riguarda non solo gli operatori economici, ma l’intero Sistema istituzionale e territoriale’.