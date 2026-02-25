MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Policlinico di Bari: al Centro prelievi percorsi prioritari per pazienti oncologici

Accesso più rapido anche per prelievi ematologici e in gravidanza

Pubblicato da: redazione | Mer, 25 Febbraio 2026 - 11:31
Centro prelievi Policlinico Bari
  • 31 sec

Un nuovo modello organizzativo cambierà l’accesso ai prelievi del Policlinico, con l’obiettivo di rendere più rapide e coordinate le visite per chi ha esigenze cliniche particolari. I pazienti oncologici, ad esempio, possono ora contare su percorsi prioritari: prescrizioni e prenotazioni degli esami ematici vengono gestite direttamente dalle unità operative al momento della visita, così da assicurare controlli programmati in tempi compatibili con le visite specialistiche e ridurre al minimo le attese al Centro prelievi.

Anche le donne in gravidanza hanno un’attenzione speciale: è attiva un’agenda dedicata, prenotabile dal reparto di Ostetricia o tramite CUP, indicando chiaramente la condizione di attesa. L’iniziativa, che punta a migliorare l’esperienza dei pazienti più fragili, sarà progressivamente estesa ad altre patologie complesse, garantendo un approccio sempre più personalizzato e coordinato.

Per i prelievi urgenti, la struttura garantisce una prenotazione entro 72 ore, rispettando le necessità cliniche dei pazienti. Per tutti gli altri utenti, l’accesso ai prelievi dall’esterno rimane possibile tramite i consueti canali istituzionali: portale regionale Puglia Salute, numero WhatsApp dedicato 080.5595959, call center 080/5592701 e sportelli CUP, assicurando così flessibilità e organizzazione.

