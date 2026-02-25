MERCOLEDì, 25 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,502 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,502 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Foggia, tre giorni di silenzio in cielo: l’aeroporto “Gino Lisa” chiude per manutenzione

Tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati: avvertono da Aeroporti di Puglia

Pubblicato da: redazione | Mer, 25 Febbraio 2026 - 09:15
aeroporto foggia
  • 11 sec

Nei prossimi giorni, chi aveva programmato un viaggio da o per Foggia dovrà fare i conti con qualche cambiamento: l’aeroporto “Gino Lisa” resterà chiuso dal 17 al 19 marzo 2026 per consentire interventi di manutenzione sulla pista, necessari a garantire la sicurezza dei voli.

Aeroporti di Puglia ha precisato che durante questo periodo “tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati”, invitando i passeggeri a contattare la compagnia Aeroitalia per valutare eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio. L’obiettivo, spiegano, è assicurare che la pista mantenga livelli adeguati di sicurezza operativa, evitando possibili criticità nel normale svolgimento dei voli.

Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal 20 marzo 2026, quando l’aeroporto tornerà operativo e i voli potranno decollare e atterrare senza restrizioni. In attesa della riapertura, i viaggiatori sono incoraggiati a verificare lo stato dei propri voli e pianificare eventuali modifiche ai programmi di viaggio.﻿

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, il Brt “entra” in via...

"I lavori del Brt che stanno interessando via Quintino Sella sono...
- 25 Febbraio 2026
Attualità , Lavoro

Puglia, dall’ entusiasmo iniziale al poco...

Nonostante l’entusiasmo iniziale, molte imprese continuano a faticare nel trasformare l’﻿Intelligenza...
- 25 Febbraio 2026
Cronaca

La ‘marmotta’ colpisce ancora: sportello bancomat...

Un boato che ha scosso la notte e svegliato i residenti...
- 25 Febbraio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Policlinico di Bari: al Centro prelievi...

Un nuovo modello organizzativo cambierà l’accesso ai prelievi del Policlinico, con...
- 25 Febbraio 2026