Foggia, tre giorni di silenzio in cielo: l’aeroporto “Gino Lisa” chiude per manutenzione

Nei prossimi giorni, chi aveva programmato un viaggio da o per Foggia dovrà fare i conti con qualche cambiamento: l’aeroporto “Gino Lisa” resterà chiuso dal 17 al 19 marzo 2026 per consentire interventi di manutenzione sulla pista, necessari a garantire la sicurezza dei voli.

Aeroporti di Puglia ha precisato che durante questo periodo “tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati”, invitando i passeggeri a contattare la compagnia Aeroitalia per valutare eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio. L’obiettivo, spiegano, è assicurare che la pista mantenga livelli adeguati di sicurezza operativa, evitando possibili criticità nel normale svolgimento dei voli.

Le attività riprenderanno regolarmente a partire dal 20 marzo 2026, quando l’aeroporto tornerà operativo e i voli potranno decollare e atterrare senza restrizioni. In attesa della riapertura, i viaggiatori sono incoraggiati a verificare lo stato dei propri voli e pianificare eventuali modifiche ai programmi di viaggio.﻿