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Addio piogge, arrivano i primi tepori estivi: l’anticiclone subtropicale conquista la Puglia

Cielo in prevalenza soleggiato e temperature in progressivo aumento

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Maggio 2026 - 15:32
Pane Pomodoro sole
  • 13 sec

Il quadro meteorologico sull’Italia e sulla Puglia si appresta a cambiare radicalmente, regalando il primo vero assaggio della bella stagione. Secondo gli esperti di 3B Meteo, un potente anticiclone subtropicale è in graduale espansione sul bacino del Mediterraneo, ponendo fine alla forte instabilità dei giorni scorsi.Questo cambio di scenario sul quadrante europeo comporterà l’inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile, cieli in prevalenza soleggiati e temperature in progressivo aumento su tutte le regioni.

Una notizia particolarmente attesa a Bari e provincia, dove l’alta pressione garantirà condizioni ideali per le attività all’aperto e per i primi fine settimana al mare.Nei prossimi giorni i termometri faranno registrare una decisa impennata, portando le massime su valori tipicamente estivi e ben superiori alle medie del periodo. Gli esperti confermano che il nucleo di aria calda stabilizzerà il tempo per gran parte della settimana, isolando la penisola dalle perturbazioni atlantiche.

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