Hashish suddiviso in dosi e armi da taglio, un arresto e una denuncia nel Tarantino

Hashish già suddiviso in dosi, contanti e armi da taglio. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri condotta nei giorni scorsi a Pulsano, nel Tarantino, dove un 19enne è stato arrestato e un 20enne denunciato nell’ambito dei controlli straordinari sul territorio jonico. L’attività è stata eseguita dai militari della Stazione di Pulsano con il supporto delle Squadre Operative di Supporto dell’11° Reggimento carabinieri “Puglia” di Bari. Nel primo intervento i militari hanno fermato un 19enne mentre si trovava a bordo della propria auto. L’atteggiamento ritenuto sospetto ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale e del veicolo.

Durante le verifiche sarebbero stati trovati circa 38 grammi di hashish, già suddivisi in quattro dosi pronte per la cessione, oltre a 590 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, considerati presumibile provento dell’attività di spaccio. Il giovane sarebbe stato inoltre trovato in possesso di un coltello a scatto con lama da 10 centimetri. Per questo motivo è stato denunciato anche per violazione della normativa sulle armi. Nel corso dell’operazione un altro giovane, 20enne, è stato denunciato. Le attività rientrano nell’intensificazione dei controlli predisposti dai carabinieri nel territorio della provincia di Taranto contro spaccio e reati legati alla sicurezza urbana.

Foto repertorio