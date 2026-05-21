Bari, al via il “Maggio dell’Antimafia”: teatro, murales e musica per ricordare Falcone e Borsellino

Prenderà il via oggi a Bari il “Maggio dell’Antimafia – Bari 2026”, il percorso culturale promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, con il patrocinio dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e dell’associazione Libera. Il primo appuntamento è in programma questo pomeriggio alle 18 al Teatro Piccinni, dove andrà in scena “Il Figlio del Magistrato”, monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Luca Pizzurro. Lo spettacolo racconta i 57 giorni tra la strage di Capaci e quella di via D’Amelio attraverso lo sguardo di Manfredi, figlio ventenne di un magistrato impegnato nella lotta alla mafia.

Una storia privata e familiare che prova a restituire il peso umano di quei giorni, tra paura, musica, senso della giustizia e il peso di un cognome difficile da portare. Al termine dello spettacolo è previsto un dibattito con il questore di Bari Annino Gargano, l’assessore comunale alla Legalità Nicola Grasso, il magistrato Marco Guida e Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone ucciso nella strage del 1992. A moderare sarà la giornalista Anna Maria Minunno.

Il programma proseguirà venerdì 22 maggio nel porticciolo di Santo Spirito con “Portatori di memoria – Voci e nomi sul mare”, reading civile durante il quale alcune barche saranno simbolicamente dedicate alle vittime di mafia. Prevista la partecipazione dell’attore Ettore Bassi, che interpreterà un estratto de “Il sindaco pescatore”, dedicato alla figura di Angelo Vassallo. Sempre venerdì, a Trani, Palazzo Discanno ospiterà “Musica e parole contro le mafie”, appuntamento tra dibattiti, cortometraggi e musica con la partecipazione del procuratore Renato Nitti, di Tiziana Palazzo, moglie della vittima di mafia Sergio Cosmai, e dell’artista Alessio Giannone, in arte Pinuccio.

Sabato 23 maggio spazio invece all’arte urbana con la consegna di murales dedicati alla legalità a Bari, Foggia e Trani. Nel capoluogo pugliese il murale sarà realizzato all’ingresso del Parco Maria Maugeri, nel quartiere Libertà, con il coinvolgimento di studenti, cittadini e volontari. La stessa sera il Fortino Sant’Antonio ospiterà il concerto finale della call musicale dedicata ai giovani artisti pugliesi tra i 16 e i 35 anni. Dodici i finalisti selezionati da una giuria composta, tra gli altri, da Mama Marjas e Giò Sada. Il brano vincitore diventerà la colonna sonora delle attività di Libera Puglia per il 2026.

Tra gli appuntamenti più attesi anche “Stoc Ddò – Io sto qua”, lo spettacolo di Sara Bevilacqua dedicato alla storia di Lella Fazio, madre di Michele Fazio, il 15enne ucciso per errore a Bari Vecchia nel 2001 durante una faida tra clan. Lo spettacolo andrà in scena il 26 maggio nella Cattedrale di Bari e sarà seguito da un confronto pubblico con magistrati, istituzioni e la famiglia Fazio. Nel cartellone anche “La Stanza di Agnese”, monologo dedicato alla moglie di Paolo Borsellino, in programma il 25 maggio al Teatro del Fuoco di Foggia. Il “Maggio dell’Antimafia” si chiuderà inoltre con un progetto dedicato alla giustizia riparativa e alle testimonianze dal carcere, con una raccolta di scritti di detenuti ed ex detenuti che confluiranno in una pubblicazione collettiva il cui ricavato sarà devoluto a un’associazione antimafia.

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