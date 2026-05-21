Bari, a Carbonara una panchina bianca nel giardino Montalcini per ricordare Sabina Buonomo

La presidente del Municipio IV Mariachiara Addabbo rende noto che, nella giornata di ieri, il Consiglio municipale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione, promossa dal consigliere Fabio Paloscia, per l’installazione di una targa nel giardino Rita Levi Montalcini, a Carbonara, in memoria di Sabina Buonomo, scomparsa lo scorso 14 febbraio a seguito di un tragico incidente stradale.

La targa sarà apposta su una panchina colorata di bianco, simbolo delle vittime della strada, postazione scelta perché, per la vittima, rappresentava uno spazio familiare e quotidiano, dove era solita fermarsi dopo lunghe passeggiate.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo della cara Sabina e, al tempo stesso, richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza stradale – commenta il consigliere Paloscia – in particolare su un tratto stradale da tempo segnalato dai residenti per la sua pericolosità a causa dell’elevata velocità con cui transitano i veicoli.

In occasione dell’apposizione della targa commemorativa il Consiglio sta anche pensando di organizzare un momento di riflessione e sensibilizzazione dedicato proprio al tema della sicurezza stradale, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni del territorio. Il nostro intento è trasformare il ricordo di Sabina in un atto di responsabilità collettiva, attraverso la promozione di altre iniziative su questo tema e sulla tutela dei pedoni. Il nostro augurio, quindi, è che tragedie del genere non accadano più”.