Allarme sicurezza a Bari, controlli serrati: ritrovata pistola in un tombino a Japigia

Una pistola rubata è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri nel quartiere Japigia, a Bari, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Il ritrovamento risale alla mattina del 16 maggio, quando i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bari Centro hanno effettuato alcune verifiche nelle pertinenze condominiali di una palazzina in via Caldarola.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno recuperato all’interno di un tombino interrato una pistola modello Walther calibro 7,65 completa di caricatore. Dagli accertamenti successivi, l’arma è risultata provento di un furto avvenuto nell’ottobre del 2006. La pistola è stata sequestrata a carico di ignoti e sarà ora sottoposta a rilievi tecnici e accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminosi.

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