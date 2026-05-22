In auto con 62 chili di hashish nel bagagliaio, arrestato 58enne a Bari

Sessantadue chili di hashish nascosti nel portabagagli dell’auto. È quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Modugno e della Stazione di Bitritto durante un controllo sul territorio alle porte di Bari. I militari hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne di Bitritto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo svolte dai carabinieri sul territorio. L’uomo è stato intercettato e sottoposto a perquisizione. Durante i controlli sull’auto in uso al 58enne, i militari hanno trovato nel bagagliaio un borsone contenente numerosi panetti di hashish. La droga sequestrata aveva un peso complessivo lordo di circa 62 chilogrammi.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Bari, mentre lo stupefacente è stato posto sotto sequestro. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere eventualmente accertata nel corso del processo.

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