Puglia, rivoluzione nella sanità: ecco chi guiderà ospedali e Asl

Cambio al vertice della sanità pugliese. La Giunta regionale ha approvato questa mattina le nomine dei nuovi Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali, degli IRCCS e delle Aziende ospedaliero-universitarie. La presentazione è avvenuta nel corso di una conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

Le nomine seguono un percorso avviato negli ultimi mesi con l’obiettivo di riorganizzare il sistema sanitario regionale, puntando su efficienza amministrativa, sostenibilità economica, qualità dei servizi e abbattimento delle liste d’attesa.

Il presidente ha chiarito che le scelte sono state effettuate sulla base dei curricula e delle indicazioni della Commissione di valutazione, escludendo qualsiasi forma di accordo preventivo: “I diretti interessati stanno apprendendo in queste ore della loro nomina e nelle prossime ore comunicheranno se accetteranno questo incarico. La scelta è stata compiuta sulla base dei curricula e delle indicazioni espresse dalla Commissione di valutazione. Non ci sono state interlocuzioni preventive né incontri personali: abbiamo voluto seguire un percorso fondato esclusivamente su competenze, profili professionali e capacità gestionali”.

Ai nuovi manager sarà assegnato un mandato con obiettivi precisi e verificabili, con conseguenze concrete in caso di risultati mancati. “Abbiamo lavorato a uno schema di contratto ad hoc – ha spiegato Decaro – nel quale sono previsti obiettivi stringenti, con meccanismi che possono arrivare fino alla decadenza dell’incarico in caso di mancato raggiungimento dei risultati. Accanto a questi ci sono obiettivi di gestione che incidono anche su una quota significativa della retribuzione. A tutti loro chiederò responsabilità, efficienza e soprattutto cura delle persone. Devono ascoltare tutti quei cittadini che si rivolgono al sistema sanitario. Perché dietro ogni numero c’è una persona, c’è la sua famiglia, ci sono delle storie personali a cui dobbiamo prestare la massima attenzione. La sanità è fatta di conti ma soprattutto di persone”.

Il presidente ha anche rivolto un ringraziamento ai direttori generali uscenti “per il contributo garantito in una fase complessa, che ha consentito di avviare il piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa e di accompagnare il sistema sanitario regionale nel lavoro svolto in questi mesi”.

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Questi i nomi scelti dalla Giunta: Alessandro Di Bello alla guida della ASL BAT, Tiziana Di Matteo alla ASL Foggia, Gianluca Capochiani alla ASL Lecce, Vito Bavaro alla ASL Taranto. Per gli IRCCS e le aziende ospedaliero-universitarie: Tommaso Stallone all’IRCCS Oncologico di Bari, Janko Tedeschi al Policlinico di Foggia e Michelangelo Armenise all’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte.