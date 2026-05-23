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Perché i bambini reagiscono alla musica prima ancora di parlare

Uno dei fenomeni più affascinanti dello sviluppo umano

Pubblicato da: Ylenia Bisceglie | Ven, 22 Maggio 2026 - 13:06
rubrica bl24 (59)
  • 2 min

Prima delle parole, dei ricordi e perfino del linguaggio, arriva la musica.

Un neonato non sa ancora comunicare, eppure riconosce una voce, si calma con una melodia, reagisce a un ritmo. È uno dei fenomeni più affascinanti dello sviluppo umano: il rapporto con il suono nasce molto prima della capacità di parlare.

Secondo diverse ricerche neuroscientifiche, il cervello inizia a elaborare stimoli sonori già durante la gravidanza. Intorno al terzo trimestre, il feto riesce a percepire frequenze, ritmi e soprattutto la voce materna. Alcuni studi hanno mostrato che i neonati, non ricordano la musica in modo cosciente, naturalmente, ma il cervello sviluppa una forma primitiva di familiarità sonora. Ed è qui che la musica smette di essere semplice intrattenimento: diventa esperienza emotiva.

Alcuni ricercatori dell’University of Washington hanno osservato che i neonati riescono a percepire pattern ritmici e variazioni musicali a pochi mesi di vita, dimostrando una sensibilità sorprendente verso il tempo musicale e la ripetizione. In pratica, il nostro cervello comprende la musicalità prima ancora di comprendere le parole.

Questo spiega anche perché le ninne nanne funzionano in culture completamente diverse tra loro. Cambiano le lingue, cambiano le melodie, ma il principio resta identico: ritmo lento, ripetizione e voce rassicurante. La musica diventa uno strumento biologico di regolazione emotiva.

Negli ultimi anni neuroscienziati e psicologi hanno iniziato a studiare il legame tra musica e sviluppo sociale nei bambini. Alcune ricerche suggeriscono che attività musicali condivise, come cantare insieme, battere le mani a tempo, muoversi seguendo un ritmo, aiutino a sviluppare empatia, sincronizzazione emotiva e capacità relazionali. In altre parole: la musica potrebbe essere uno dei primi strumenti attraverso cui impariamo a “stare” con gli altri.

Oggi però questo rapporto sta cambiando rapidamente.

Le nuove generazioni crescono immerse in un flusso continuo di contenuti sonori: playlist automatiche, TikTok, video brevi, musiche di sottofondo costanti. I bambini ascoltano più musica rispetto al passato, ma spesso in modo frammentato, veloce, passivo.

In questo scenario, la domanda non è solo quando iniziamo ad ascoltare la musica, ma come la stiamo imparando ad ascoltare oggi.

 

 

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