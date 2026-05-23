Da Ruvo di Puglia il miglior rosato d’Italia: il “Dandy” conquista la vetta

Un rosato di Ruvo di Puglia in cima alla classifica dei migliori vini rosati italiani. Il “Dandy” Nero di Troia IGP 2025 dell’Azienda Agricola Mazzone ha conquistato il primo posto nella sesta edizione della guida 100 Best Italian Rosé 2026, portando la Puglia al vertice tra i migliori rosati fermi italiani e dei territori di confine.

Il riconoscimento premia ogni anno cento etichette selezionate attraverso degustazioni alla cieca. L’edizione 2026 conferma la crescente centralità del Sud Italia nel panorama dei rosati contemporanei. Il “Dandy” è ottenuto da uve 100% Nero di Troia vinificate in bianco, con una breve macerazione sulle bucce e fermentazione a temperatura controllata. Il risultato è un rosato cerasuolo dai riflessi violacei, con note di ciliegia, fragola e ribes e un sorso secco, fresco e persistente.

“Questo riconoscimento è arrivato in modo inaspettato e con grande sorpresa – commenta Francesco Mazzone -. Il nostro è un rosato insolito, per colore, struttura e carattere, lontano dai modelli più facili e commerciali. Per questo motivo il premio ha per noi un valore ancora più forte: è il risultato del lavoro, della dedizione e del rispetto che mettiamo ogni giorno in vigna e in cantina.”

Il primo posto nella guida rilancia anche il Nero di Troia come protagonista nel panorama vitivinicolo nazionale. “È un traguardo che appartiene alla Puglia, al nostro territorio e alla nostra zona, ma soprattutto al Nero di Troia, un vitigno dalle grandi potenzialità ancora poco valorizzato – prosegue Mazzone -. Con questo vino vogliamo contribuire a farlo conoscere sempre di più, esprimendone autenticità e identità. Il Nero di Troia rappresenta un’eccellenza enologica pugliese che merita maggiore attenzione e riconoscimento.”﻿