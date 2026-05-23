Bari, sport acquatici gratis per i ragazzi: torna “Rotta verso Bari”

Vela, canoa, canottaggio, SUP, windsurf, surfskate e, da quest’anno, anche subacquea e apnea. Torna “Rotta verso Bari”, il progetto promosso dall’assessorato comunale allo Sport in collaborazione con i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive del territorio e le rispettive federazioni, che anche per l’edizione 2026 offre a bambine, bambini, ragazze e ragazzi residenti a Bari la possibilità di avvicinarsi agli sport acquatici gratuitamente.

I corsi, completamente gratuiti, prevedono 20 ore complessive di attività teorica e pratica per ciascuna disciplina scelta. La novità di quest’anno riguarda i partecipanti tra i 14 e i 17 anni, che potranno cimentarsi anche in corsi di subacquea e apnea, seguiti da istruttori qualificati e personale specializzato.

Per conoscere le attività e iscriversi, l’appuntamento è sabato 30 maggio, dalle ore 9 alle 14, presso tutti i circoli e le associazioni aderenti al progetto. Sarà necessario consegnare il modulo di adesione compilato, disponibile online, allegando copia del documento d’identità e del codice fiscale del genitore e del minore partecipante.

“Rotta verso Bari è un progetto al quale teniamo particolarmente – commenta il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti – perché rappresenta un’occasione concreta per avvicinare bambine, bambini e adolescenti alla pratica sportiva e al mare, che è una delle risorse più preziose della nostra città. Attraverso queste attività i più giovani imparano non solo una disciplina sportiva, ma anche il valore del rispetto dell’ambiente, della condivisione e della collaborazione. L’edizione 2026 presenta alcune novità significative: innanzitutto l’introduzione delle discipline subacquee, dedicate ai ragazzi e alle ragazze più grandi, ma anche un’attenzione ancora maggiore ai temi dell’inclusione. Grazie alla collaborazione dell’associazione Albatros, il progetto coinvolgerà anche ragazze e ragazzi ciechi e ipovedenti, che potranno sperimentare le attività subacquee in condizioni di piena sicurezza. Quest’anno, inoltre, insieme ai circoli e alle associazioni coinvolte, abbiamo scelto di rafforzare ulteriormente le attività di informazione e diffusione del progetto, con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di famiglie e di dare a tutti i minori della città la possibilità di conoscere e vivere questa esperienza. Ringrazio infine la Odd Episodes Studio per aver ideato il logo del progetto, che ci aiuterà a renderlo ancora più riconoscibile.”

Le iscrizioni saranno aperte a partire dall’Open Day del 30 maggio presso i seguenti circoli e associazioni: Circolo Nautico II Maestrale A.S.D. (Lungomare C. Colombo, 11 – Santo Spirito), Scuola Surf Bari – Big Air A.P.S. (Lungomare IX Maggio, sn c/o Piastra del Mare loc.5), A.S.D. Cat Surf A.P.S. (Cala San Giorgio), A.S.D. Club Sommozzatori Bari s.f.I. (Via Caldarola, compl. tangenziale Sud, 8 – c/o Olimpic Center), Circolo della Vela Bari A.S.D. (Piazza IV Novembre, 2), A.S.D. Bari Scuba (Circolo Canottieri Barion Molo S. Nicola, 5), A.S.D. FreeDiving TeamBari (Piazza IV Novembre, 2 – c/o Circolo della Vela), C.U.S. Bari A.S.D. (Lungomare Starita, 1a/b), Lega Navale Italiana Sezione Bari (Corso Vittorio Veneto, 1 – all’interno del Porto di Bari) e Just Apnea A.S.D. (Cala San Giorgio – c/o Cat Surf).﻿