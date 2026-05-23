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Puglia, commercio e turismo perdono oltre 8mila autonomi in sei anni: calo del 9,8%

Il report

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 14:24
turismo turisti via sparano
  • 12 sec

Negli ultimi sei anni la Puglia ha perso oltre 8mila lavoratori autonomi nei settori del commercio e del turismo. È quanto emerge da un’elaborazione di Confesercenti sui dati camerali relativi alla filiera commerciale e turistica, che comprende commercio, alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio.

Secondo i dati diffusi dall’associazione, tra il 2019 e il 2025 il numero di piccoli imprenditori e partite Iva attive in questi comparti è passato da 86.737 a 78.268 unità, con una diminuzione complessiva di 8.469 lavoratori autonomi pari al 9,8%. La flessione riguarda attività considerate strategiche per l’economia regionale, soprattutto in una regione come la Puglia dove turismo, ristorazione e commercio rappresentano una parte importante del tessuto produttivo locale. L’analisi prende in esame l’intera filiera turistica, dagli esercizi commerciali alle strutture ricettive, passando per bar, ristoranti e agenzie di viaggio, evidenziando un progressivo ridimensionamento del lavoro autonomo negli ultimi anni.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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