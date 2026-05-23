Bari, a Carbonara la fognatura pluviale è quasi pronta: e i lavori sono pure in anticipo

I lavori per la fognatura pluviale a Carbonara sono in dirittura d’arrivo, e con qualche settimana di anticipo rispetto ai tempi previsti. Il cantiere di via Vaccarella è praticamente chiuso, mentre l’intervento sulla piazza di Carbonara è agli ultimi tratti.

A fare il punto della situazione è stato un sopralluogo dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, che ieri ha visitato il cantiere insieme alla presidente del Municipio IV Maria Grazia Addabbo, ad alcuni consiglieri municipali e comunali, all’impresa esecutrice e al comitato cittadino di Carbonara.

Sul posto sono stati illustrati gli ultimi interventi realizzati, tra cui le nuove griglie all’imbocco di via Ugo Foscolo: un sistema di captazione con pozzetti e caditoie pensato per intercettare parte dell’acqua piovana che scende verso il centro abitato, riducendo così i rischi per la piazza di Carbonara.

“Abbiamo verificato le ultime lavorazioni del cantiere di via Vaccarella e incontrato i cittadini — commenta Scaramuzzi —. Si tratta di un intervento importante, che consente di ridurre i rischi in vista del completamento del progetto complessivo. La soluzione strutturale arriverà con gli altri sbarramenti previsti dal prossimo lotto di lavori. In questi mesi abbiamo accelerato il più possibile: il cantiere di via Vaccarella è sostanzialmente concluso, mentre l’intervento sulla piazza di Carbonara è in fase finale, con l’avvio a breve dell’ultimo tratto. Il nostro impegno, insieme al sindaco, è portare avanti anche il nuovo lotto già finanziato dalla Regione Puglia, indispensabile per dare una risposta strutturale all’abitato di Ceglie e di Carbonara. Questi lavori sono anche il risultato della determinazione dei cittadini, che da anni tengono alta l’attenzione su questa criticità e che voglio ringraziare”.

Il progetto riguarda la realizzazione di una rete di drenaggio per la gestione delle acque meteoriche nell’area tra Ceglie e Carbonara, tra Lama Picone e Lama Valenzano. L’opera complessiva vale 4 milioni di euro, è divisa in due stralci e interessa una superficie di 3,92 chilometri quadrati, con quasi 9.600 metri di canalizzazioni.

Il secondo stralcio prevede la prosecuzione della condotta pluviale dalla rotatoria di Carbonara fino a Ceglie. Per questo intervento il Comune ha già ottenuto un finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro, programmato per il 2027. Il nodo da sciogliere è proprio questo: le risorse andrebbero anticipate al 2026 per non rallentare i lavori. Per questo, durante il sopralluogo, l’assessore Scaramuzzi e i consiglieri presenti hanno proposto di presentare un ordine del giorno congiunto in Consiglio comunale per chiedere alla Regione Puglia l’anticipo del finanziamento.