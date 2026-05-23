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Sosta selvaggia sui marciapiedi nel Barese: “Bloccano anziani e disabili, cambiamo abitudini”

La denuncia di D'Alessandro

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 14:25
carrozzina
  • 2 min

La vivibilità di una comunità passa inevitabilmente dai piccoli gesti quotidiani e dal rispetto degli spazi comuni. Ne è convinto Vito D’Alessandro, cittadino di Bitonto attivamente impegnato per il proprio territorio ed ex candidato alle ultime elezioni comunali, che ha deciso di lanciare una forte denuncia pubblica contro la sosta selvaggia e l’inciviltà stradale che troppo spesso paralizzano i centri urbani.

Il focus della critica si concentra sui comportamenti individuali degli automobilisti, colpevoli di trasformare i marciapiedi in barriere architettoniche insormontabili. “Quando diciamo che nelle nostre città la mobilità non è per tutti lo è anche per i nostri comportamenti quotidiani”, spiega D’Alessandro, analizzando l’impatto della sosta irregolare sulla fascia di popolazione più vulnerabile. “Quando parcheggiamo sul marciapiede, anche solo per metà, quel passaggio che per noi può sembrare ancora utilizzabile, per un genitore con un passeggino, per una persona in carrozzina o per un anziano diventa improvvisamente un ostacolo”. La denuncia di D’Alessandro non risparmia nessuno, partendo proprio da un’onesta e coraggiosa autocritica. “A volte capita anche a me di commettere errori o di sottovalutare certe situazioni”, ammette apertamente l’ex candidato consigliere. “Però ora me ne rendo conto, mi vergogno e provo a migliorare le mie abitudini e il modo di vivere gli spazi pubblici”. L’obiettivo dell’intervento non è la sterile polemica, ma la stimolazione di una coscienza collettiva rinnovata, capace di generare un reale cambiamento culturale partendo dal basso. “Proviamo tutti, da oggi, a fare un po’ più attenzione ai nostri comportamenti perché sono quelli che renderanno migliore la nostra città”, conclude il cittadino bitontino.

 

foto Vito D’Alessandro

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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