Truffe agli anziani, in Puglia una campagna di prevenzione: incontri in tutte le province

Truffe telefoniche, falsi tecnici, raggiri porta a porta e persino frodi realizzate con l’intelligenza artificiale. Di fronte all’aumento degli episodi che colpiscono soprattutto gli anziani, in Puglia prende il via una nuova campagna regionale di sensibilizzazione e prevenzione. Da lunedì 25 maggio partirà infatti “Truffe: non lasciarti raggirare”, il tour promosso dalla Uil Pensionati Puglia con il patrocinio dell’Inps regionale e la collaborazione dei coordinamenti territoriali Uilp e delle associazioni A.D.A.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, attraverserà tutte le sei province pugliesi con incontri pubblici dedicati alla sicurezza degli anziani e alla prevenzione dei raggiri, fenomeno che negli ultimi mesi continua a registrare numeri in crescita anche sul territorio regionale. Non solo danni economici, secondo gli organizzatori, le conseguenze delle truffe incidono profondamente anche sul piano psicologico, compromettendo il senso di sicurezza, l’autonomia e il benessere delle vittime.

Il tour partirà il 25 maggio da Corsano, nel Leccese, per poi proseguire a Manduria, Torremaggiore, Cassano delle Murge, Latiano, Barletta e concludersi il 29 maggio a Bari, all’Hotel Excelsior, dove sarà tracciato un bilancio finale dell’iniziativa. Durante gli incontri saranno distribuiti vademecum informativi con consigli pratici per riconoscere le truffe più diffuse, evitare comportamenti rischiosi e sapere come reagire in situazioni sospette. Una sezione specifica sarà dedicata anche ai nuovi raggiri realizzati attraverso strumenti di intelligenza artificiale, sempre più sofisticati e difficili da individuare.

Tra gli aspetti affrontati anche il problema delle mancate denunce. Molte vittime, infatti, tendono a non raccontare quanto accaduto per vergogna o paura di essere giudicate dai familiari. Agli appuntamenti prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, sindaci, assessori, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, dirigenti Inps, psicologi e rappresentanti sindacali della Uil Puglia e della Uil Pensionati.

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