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Aprile nero per i prezzi: Italia al 7° posto in Europa per inflazione. Maglia nera tra le grandi economie

E’ tra i Paesi che più ha risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Maggio 2026 - 14:25
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“L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più ha risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella annua è pari al 2,8%, quella mensile, ossia rispetto a marzo 2026, è dell’1,6%.

“Per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente bisogna, dal punto di vista metodologico, considerare l’inflazione mensile, non quella annua, non solo perché dopo 12 mesi il confronto è con una diversa era geologica ma perché magari il risultato dipende dal fatto che nell’aprile 2025 avevamo patito un rialzo maggiore degli altri. Ebbene, l’Italia con un rincaro dell’1,6% si trova al 7° posto per inflazione e all’ottavo posto rispetto ai 30 Paesi monitorati da Eurostat, con un rincaro del 60% superiore rispetto alla media dell’Eurozona, ferma all’1%” prosegue Dona.

“Andiamo peggio di tutti i principali Paesi Ue: Francia (1,2%), Spagna (+0,7%), Germania (+0,5%). Solo il Portogallo va peggio di noi. Questo dimostra che da noi c’è meno concorrenza, soprattutto per quanto riguarda carburanti, luce e gas, ma anche nel settore distributivo e dei trasporti” conclude Dona.

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