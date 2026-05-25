A Rutigliano undici medici di famiglia in un unico presidio: firmato il protocollo con la ASL Bari

Undici medici di famiglia sotto lo stesso tetto del Presidio Territoriale di Assistenza. È questo il senso concreto del Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi tra la ASL Bari e i medici di Medicina Generale del Comune di Rutigliano, firmato dal Direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, e dagli stessi medici.

La cerimonia di firma si è tenuta nella Sala degli Affreschi della sede distrettuale di Rutigliano, alla presenza del direttore del Distretto Paolo Marcuccio, del referente aziendale delle Cure Primarie Nino Lombardo e del sindaco della città Giuseppe Valenzano.

L’accordo disciplina il trasferimento delle attività convenzionali dei medici all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza di Via San Francesco d’Assisi 194, segnando un passaggio concreto verso il rafforzamento della medicina territoriale e della rete dei servizi di prossimità. La struttura diventerà per i cittadini di Rutigliano un punto unico di riferimento per l’assistenza primaria, favorendo l’integrazione tra i diversi servizi sanitari e una presa in carico più coordinata dei bisogni di salute della popolazione.

Con la firma del Protocollo, della durata di dieci anni, trova inoltre attuazione il nuovo modello organizzativo della medicina di base, l’Aggregazione Funzionale Territoriale, che consentirà di garantire l’assistenza sanitaria di base per 12 ore al giorno attraverso una maggiore collaborazione tra i professionisti.

«L’iniziativa — commenta il Direttore generale Luigi Fruscio — costituisce uno degli esempi di piena integrazione operativa tra Medicina Generale e Presidi di Assistenza Territoriale della ASL Bari. L’accordo è perfettamente in linea con gli obiettivi di riorganizzazione dell’assistenza previsti dal nuovo modello di sanità territoriale e rientra nel solco di un processo di collaborazione che, come azienda sanitaria, abbiamo sviluppato e costruito nel tempo anche in diverse altre realtà, consapevoli che il dialogo costante con i medici di famiglia riesce a produrre buoni risultati in termini di assistenza alle persone. Il PTA è oggi anche la “casa” dei medici e, grazie alla loro attività, sarà il luogo in cui i cittadini di Rutigliano potranno trovare le risposte giuste ai propri bisogni di salute».

Il Presidio è oggetto di un intervento di riqualificazione del piano seminterrato in disuso, che ospiterà i nuovi studi medici dedicati ai medici di Medicina Generale del territorio. Nella stessa struttura sono previsti un ambulatorio di servizi infermieristici, locali per l’assistente sociale, il punto unico di accesso, l’ADI, una sala riunioni e nuovi spogliatoi. A questi si aggiungeranno il punto prelievi, la continuità assistenziale, il CUP e l’ufficio di collegamento con la rete territoriale di riferimento, presenti al piano rialzato, e gli ambulatori specialistici già attivi al primo piano: Neurologia, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Dermatologia e Medicina interna.﻿