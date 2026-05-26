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Bari celebra l’indipendenza della Georgia, la bandiera esposta su Palazzo di Città

In occasione dell'anniversario

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 10:29
26-05-26 anniversario indipendenza Georgia_bandiera a Palazzo della Città
  • 2 sec
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La bandiera della Repubblica della Georgia sventola da questa mattina sulla facciata di Palazzo di Città a Bari in occasione dell’anniversario dell’indipendenza georgiana. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, che ha accolto la richiesta del console generale di Georgia a Bari, Irakli Koiava, con l’obiettivo di rendere omaggio alla numerosa comunità georgiana presente sul territorio barese e nell’area metropolitana, stimata in oltre 7mila persone.

La ricorrenza viene celebrata ogni anno il 26 maggio e ricorda l’adozione dell’atto di indipendenza della Georgia e la nascita della Repubblica Democratica georgiana nel 1918, dopo la Rivoluzione russa del 1917. Con l’esposizione della bandiera sul municipio, la città di Bari ha voluto simbolicamente manifestare vicinanza e riconoscimento alla comunità georgiana residente sul territorio.

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