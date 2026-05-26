Incendio in una scuola a Bari, plesso chiuso e lezioni sospese: “Non sappiamo quando riaprirà”

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Cresce il clima di incertezza tra le famiglie dopo l’incendio che negli scorsi giorni ha interessato alcuni locali del plesso Monte San Michele, sede della scuola dell’infanzia e primaria a Bari. A comunicare quanto accaduto, negli scorsi giorni, è stata la stessa dirigenza scolastica con una circolare urgente in cui ha disposto la sospensione delle attività didattiche e la chiusura dell’edificio “fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza”. Oggi però, a distanza di giorni, cresce la preoccupazioni da parte dei genitori per via dell’incertezza relativa al ritorno in classe, vista la necessità di dover arrivare obbligatoriamente al completamento dei 200 giorni di scuola. Ma andiamo per gradi.

Lo stop (scattato già a partire dal 23 maggio) resterà in vigore fino a nuova comunicazione, la decisione, si legge nella nota è stata adottata “in via precauzionale” per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Bari e le verifiche relative all’agibilità dei locali e alla salubrità dell’aria. Nel frattempo il personale amministrativo sta lavorando a distanza, mentre i collaboratori scolastici sono stati impiegati secondo le indicazioni fornite dall’istituzione scolastica in base alle necessità organizzative. Le attività negli altri plessi dell’istituto stanno invece continuando regolarmente.

Questo però non placa gli animi dei genitori dei bimbi interessati dallo stop. A denunciare il clima di preoccupazione sono proprio alcuni di loro che hanno affidato a Borderline24 i propri timori e ora chiedono chiarimenti sui tempi di riapertura e su eventuali soluzioni alternative per gli alunni. “Bisogna arrivare a 200 giorni di scuola – denunciano – ma vista la situazione chissà come faremo e quando, la scuola dovrebbe finire il 9 giugno, attendiamo risposte, anche per un ricollocamento, per i genitori che lavorano non è facile”, concludono. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’entità dei danni provocati dal rogo. La scuola ha fatto sapere che eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’istituto.

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