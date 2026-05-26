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Bari, ringhiere arrugginite e accessi sul mare instabili: “Un lato del lungomare a Santo Spirito dimenticato”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 09:39
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Ringhiere arrugginite e accessi sul mare intabili con scalini rotti e nel degrado. Accade a Santo Spirito, sul lungomare. A denunciarlo sono alcuni residenti che lamentano incuria sul lato del lungomare non interessato dai lavori, ma non solo. “Il cantiere è ancora aperto – spiega un cittadino – ma viviamo solo disagi e siamo già consapevoli del fatto che c’è tutta una parte del lungomare dimenticata da anni. Basta andare oltre il centro per rendersene conto, sia appena prima, sia dopo, ci sono zone lasciate all’incuria. Le ringhiere arrugginite e gli scalini rotti sono pericolosi, urge intervenire, speriamo che nessuno si faccia male visto che è scoppiato il caldo e adesso molte zone saranno prese d’assalto dai bagnanti”, conclude.

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