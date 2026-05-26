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Sanità, a Rutigliano un nuovo modello di assistenza territoriale: ecco cosa prevede

Ok all'accordo tra Asl Bari e medici di famiglia

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 09:20
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  • 2 min
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Un nuovo modello di assistenza territoriale prende forma a Rutigliano con il trasferimento delle attività dei medici di famiglia all’interno del Presidio territoriale di assistenza. È stato firmato negli scorsi giorni il protocollo d’intesa tra Asl Bari e gli 11 medici di medicina generale del comune, che porteranno i propri ambulatori all’interno del PTA di via San Francesco d’Assisi. L’accordo è stato sottoscritto dal direttore generale della Asl Bari Luigi Fruscio e dai medici coinvolti, alla presenza del direttore del distretto Paolo Marcuccio, del referente aziendale delle Cure primarie Nino Lombardo e del sindaco Giuseppe Valenzano. Il protocollo, della durata di dieci anni, punta a rafforzare la medicina territoriale e a creare un punto unico di riferimento per l’assistenza sanitaria di base, integrando i medici di famiglia con gli altri servizi già presenti nella struttura.

“L’iniziativa costituisce uno degli esempi di piena integrazione operativa tra Medicina Generale e Presidi di Assistenza Territoriale della ASL Bari – ha dichiarato il direttore generale Luigi Fruscio –. Il PTA è oggi anche la ‘casa’ dei medici e, grazie alla loro attività, sarà il luogo in cui i cittadini di Rutigliano potranno trovare le risposte giuste ai propri bisogni di salute”. Con l’intesa prende forma anche il nuovo modello organizzativo dell’Aggregazione funzionale territoriale (AFT), che consentirà di garantire l’assistenza sanitaria di base per 12 ore al giorno attraverso una maggiore collaborazione tra professionisti. Parallelamente è in corso il potenziamento del PTA, con lavori di riqualificazione del piano seminterrato dell’edificio che ospiterà i nuovi studi medici. Previsti anche un ambulatorio infermieristico, locali per l’assistente sociale, il punto unico di accesso, il servizio di assistenza domiciliare integrata, una sala riunioni e nuovi spogliatoi. La struttura integrerà inoltre i servizi già presenti, tra cui punto prelievi, continuità assistenziale, Cup e ambulatori specialistici di neurologia, pneumologia, otorinolaringoiatria, oculistica, urologia, dermatologia e medicina interna.

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