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Addio agli Oesais: Toti e Tata annunciano l’ultimo tour della band cult

Ciao Ciao Tour 2026: quattro date estive

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 14:07
toti e tata oeasis
  • 2 min
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Dopo aver fatto cantare, ridere e commuovere intere generazioni gli Oesais annunciano il loro addio per sempre alle scene con “CIAO CIAO TOUR 2026”, ovvero “l’ultima estate degli Oesais”.

Quattro appuntamenti speciali tra Puglia e Basilicata per salutare per sempre il pubblico che, da oltre trent’anni, ama il duo parodia più iconico del Sud Italia.

Le date del tour:

• 25 luglio – MATERA, Cava del Sole

• 28 luglio – TARANTO, Rotonda del Lungomare

• 2 agosto – BARLETTA, Fossato del Castello

• 5 agosto – MELPIGNANO, Piazza Avantaggiato

Il tour è promosso da Bass Culture in collaborazione con Radio Norba, RADIO UFFICIALE dell’evento. L’emittente accompagnerà il tour sui propri canali radio, tv e digital, e ascoltando la radio sarà possibile prendere parte a questi imperdibili concerti.

I biglietti sono disponibili in anteprima fino alle ore 11:00 di mercoledì 27 maggio con una PREVENDITA RISERVATA accessibile tramite link segreto sull’ APP RadioNorba scaricabile gratuitamente.
La vendita generale partirà invece dalle ore 12:00 di mercoledì 27 maggio.

Gli Oesais nascono negli anni ’90 come folgorante fenomeno di culto sulle televisioni private pugliesi attraverso Gennaro Nunziante che trasforma in chiave molfettese l’epopea britpop degli Oasis. Con il loro mix di comicità, musica e irresistibile identità territoriale, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo alias Toti e Tata sono entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni.

Nel 2025 la storica reunion ha superato ogni aspettativa: quattro clamorosi sold out alla Fiera del Levante di Bari con oltre 20.000 spettatori complessivi, la data tutta esaurita all’Alcatraz di Milano nell’autunno 2025 e la grande festa natalizia al Palaflorio di Bari, che a dicembre ha richiamato più di 10.000 persone in due serate evento.

Una rinascita accompagnata anche da nuovi brani già diventati cult assoluti come “U mutue a 30 anne”, “A Natale tuoi”, “Vite ca baiv” e “Asse’ ma fa”.

Ma come ogni storia c’è sempre un finale, così i due fratelli musicisti hanno deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene, salutando il loro affezionatissimo pubblico con quattro concerti estivi che si annunciano già memorabili.

Già confermata la partecipazione straordinaria di Piero Scamarcio e dello storico Scippatore di emozioni che per l’occasione suoneranno un loro nuovo brano inedito per rendere omaggio ai colleghi Oesais.

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