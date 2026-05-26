Bari, stop ai cantieri stradali per sottoservizi: Leccese blocca oltre 40 autorizzazioni

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Sono oltre 40 le richieste di autorizzazione per lavori sui sottoservizi sospese dal 12 maggio scorso, quando, su impulso del sindaco Vito Leccese, la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche (Settore Infrastrutture a rete e Viabilità) ha inviato una nota ai gestori dei sottoservizi bloccando il rilascio di ulteriori autorizzazioni, fatta eccezione per gli interventi realmente urgenti e indifferibili, a seguito di numerose segnalazioni di criticità da parte dei cittadini, sugli interventi di manomissione del suolo pubblico per la posa e la manutenzione delle infrastrutture interrate.

Dall’inizio del 2026, la Ripartizione ha istruito 256 richieste di autorizzazione da parte degli enti gestori dei sottoservizi; a partire dal 12 maggio sono pervenute circa quaranta nuove istanze, attualmente sospese.

Contestualmente, è stato avviato un percorso di confronto e interlocuzione con i gestori dei sottoservizi, con l’obiettivo di garantire il rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale, e, al contempo, di sviluppare nuove strategie per la gestione virtuosa del patrimonio stradale cittadino.

Il Comune di Bari, infatti, continua a svolgere un’attività costante di controllo e vigilanza affinché tutti i concessionari dei sottoservizi operino nel pieno rispetto degli obblighi di manutenzione, ripristino e tutela dello spazio pubblico, come previsto dal vigente Regolamento comunale per l’apertura e la chiusura dei cavi in sede stradale.

Al fine di aumentare ulteriormente il livello di vigilanza, inoltre, il direttore generale ha firmato oggi una direttiva con cui si dispone il potenziamento del Nucleo Sorveglianza Scavi, con l’integrazione di ulteriori due istruttori e un funzionario di Polizia Locale all’interno del Nucleo.

La direttiva dispone, inoltre, che tutto il personale del Corpo di Polizia Locale dedicato ai servizi di viabilità abbia a disposizione un canale diretto con la Ripartizione Infrastrutture e Opere pubbliche per le segnalazioni immediate sui dissesti stradali, che confluiranno sulla piattaforma informativa Salesforce, già a disposizione dei tecnici IVOP.

Al fine di ridurre le segnalazioni urgenti e programmare in modo adeguato gli interventi di manutenzione, si procederà, infine, alla costituzione di un gruppo di lavoro comunale intersettoriale per la definizione dei processi amministrativi e gestionali collegati ai sottoservizi. Il nuovo gruppo di lavoro si occuperà anche di elaborare la proposta del nuovo Regolamento comunale.

“Come annunciato, da due settimane abbiamo bloccato il rilascio di tutte le nuove autorizzazioni relative ai cantieri sui sottoservizi non programmati e non urgenti, che avevano creato una situazione insostenibile in diversi punti della città – spiega il sindaco Vito Leccese -. Al momento, ci sono una quarantina di istanze sospese, che non saranno sbloccate fino a quando non ci sarà una chiara programmazione e una migliore qualità nelle lavorazioni, da parte di tutti gli operatori interessati e delle aziende che effettuano materialmente gli interventi.

Al contempo, stiamo incontrando i gestori per discutere insieme su come rendere più efficiente il coordinamento con le strutture tecniche comunali.

La nostra attività di vigilanza, intanto, viene potenziata grazie all’inserimento di ulteriori unità nel Nucleo Sorveglianza Scavi. E ancora, stiamo costituendo un gruppo di lavoro comunale che coinvolgerà diversi Settori, con l’obiettivo di elaborare la proposta di un nuovo Regolamento comunale sugli scavi, che costituisca uno strumento ancora più incisivo in termini di vigilanza sull’operato degli enti dei sottoservizi.

Con le nuove regole l’autorizzazione che rilasceremo comporterà una serie di obblighi più stringenti per le aziende dei sottoservizi, in aggiunta a quelli già previsti dall’attuale regolamento, rispetto alle strade sulle quali permangono gli impianti posizionati nel sottosuolo. I gestori dovranno, infatti, non solo ripristinare gli asfalti, ma anche provvedere alla successiva manutenzione delle superfici che sovrastano gli impianti, per garantirne le condizioni di sicurezza”.