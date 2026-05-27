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Bari, i residenti di San Pio a confronto con il Comune: previsto incontro con il sindaco

Si discuterà del futuro del quartiere, appuntamento previsto per il pomeriggio di oggi in chiesa

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Maggio 2026 - 09:19
chiesa San Pio
  • 2 min
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Dopo anni di richieste, appelli e sollecitazioni da parte dei residenti, il quartiere San Pio si prepara a un incontro atteso da tempo. Oggi, 27 maggio, alle 18.30, nella chiesa della Natività di Nostro Signore, il sindaco di Bari e alcuni componenti della giunta comunale incontreranno i cittadini per discutere del futuro della periferia nord del capoluogo. L’appuntamento arriva al termine di mesi di mobilitazione portata avanti da residenti e comitati, che negli anni hanno più volte chiesto risposte sul destino dell’area e sulla situazione urbanistica che interessa numerose famiglie. Una condizione che, secondo quanto denunciato dagli stessi abitanti, continua ad alimentare incertezza e preoccupazione.

“Per la prima volta, chi da anni aspetta una risposta avrà la possibilità di ascoltare direttamente chi ha il potere di darla”, spiegano i promotori dell’iniziativa, ricordando il percorso fatto di raccolte firme e richieste di confronto con le istituzioni. Nel corso dell’incontro alcuni residenti prenderanno la parola per raccontare le difficoltà vissute quotidianamente. Tra i temi al centro del dibattito ci sarà l’incertezza legata alla regolarizzazione delle abitazioni e alle prospettive future del quartiere.

“Vogliamo raccontare cosa significa vivere nell’incertezza di non sapere se domani si avrà ancora un tetto, cosa cambierebbe concretamente con la regolarizzazione e perché legalizzare significa costruire un futuro migliore per i nostri figli e per tutto il quartiere”, spiegano i cittadini. L’incontro rappresenta uno dei momenti più attesi dalla comunità di San Pio, che da tempo chiede un confronto diretto con Palazzo di Città su questioni considerate decisive per il futuro della zona.

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