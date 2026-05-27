A Sammichele di Bari non arrivano le bollette dell’acqua: “Disagi per l’intero paese”

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Da mesi centinaia di cittadini residenti a Sammichele di Bari non ricevono regolarmente le bollette dell’acqua, con il rischio di accumulare morosità, interessi e persino sospensioni della fornitura. A denunciare quello che è un vero e proprio “disservizio” ai danni dell’utenza è la delegazione locale Cab Centro Assistenza Bollette, attraverso la delegata di Sammichele di Bari, l’avv. Antonia Resta che negli ultimi tempi ha registrato diverse problematiche legate alla questione, tra cui proprio la sospensione della fornitura dell’acqua in alcuni casi.

Secondo quanto segnalato, il problema riguarderebbe la consegna delle fatture di Acquedotto Pugliese, affidata nel corso dello scorso anno a un nuovo fornitore. Una situazione che, stando a quanto riferito negli ultimi mesi si sarebbe aggravata. “Ci sono stati periodi in cui arrivavano anche 10 o 20 persone al giorno nella nostra delegazione per chiedere aiuto”, racconta Resta. “Adesso il problema va avanti stabilmente da almeno sei mesi. Con le scadenze di gennaio e maggio praticamente gran parte del paese non ha ricevuto le bollette dell’acqua”.

La questione sta creando forti disagi soprattutto tra gli utenti più anziani, molti dei quali non utilizzano strumenti digitali o applicazioni online. “La mia utenza è composta in gran parte da persone anziane – spiega ancora Resta – per loro è un grave disagio”. Secondo la delegata Cab, diversi cittadini si sarebbero rivolti all’associazione anche dopo aver ricevuto avvisi di sospensione della fornitura senza aver mai avuto materialmente le fatture tra le mani. “Addirittura sono venute persone con la sospensione dell’erogazione – afferma –. All’inizio, per recuperare le bollette, eravamo costretti ad aiutare i singoli cittadini a contattare Aqp. Questo ha un costo in termini di tempo e lavoro e non sempre riusciamo a sostenere tutti, la mole di utenti che richiede aiuto è aumentata, urge un intervento da parte di Aqp, responsabile del corretto funzionamento del servizio”, sottolinea.

Il Cab sottolinea di aver effettuato diverse segnalazioni nel tempo, evidenziando però come Aqp continui a rimandare la questione al vettore incaricato della consegna. “Può anche esserci una responsabilità del vettore – aggiunge Resta – ma il consumatore ha il diritto di ricevere la bolletta. Il venditore resta responsabile finché il documento non arriva nelle mani dell’utente”. Secondo quanto riferito, in passato il servizio di recapito sarebbe stato affidato a un altro vettore e problemi simili si sarebbero verificati solo sporadicamente. “Con il precedente gestore poteva capitare qualche ritardo, ma non una situazione come quella attuale. Si è acutizzata soprattutto da ottobre”. CAB Centro Assistenza Bollette chiede ora un intervento per risolvere il problema ed evitare ulteriori disagi ai cittadini. “Un intero paese paga in ritardo – conclude Resta – e nessuno si chiede il perché”.

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