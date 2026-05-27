Bari, il sindaco Leccese gela De Laurentiis: «Il Bari non è un asset. Valuti la possibilità di giocare altrove»

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È uno scambio di lettere duro, a tratti tagliente. Da una parte Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, che risponde alla comunicazione del sindaco difendendo la gestione societaria degli ultimi otto anni. Dall’altra il sindaco Vito Leccese, che replica senza giri di parole e mette sul tavolo questioni che vanno ben oltre la retrocessione in Serie C.

De Laurentiis nella sua lettera rivendica la solidità amministrativa del club, ricordando gli investimenti sullo stadio San Nicola — oltre un milione di euro l’anno in manutenzione ordinaria e un ulteriore milione in opere straordinarie — e sottolineando come la SSC Bari sia stata l’unica società a partecipare alle gare pubbliche per la gestione dell’impianto, sia nel 2019 che nelle scorse settimane. Il presidente contesta poi l’opportunità stessa della lettera del sindaco, definendo «davvero inusuale» che un’amministrazione comunale chieda conto del progetto sportivo a seguito di una retrocessione e arrivi a invitare formalmente un imprenditore a cedere un proprio asset. Chiede infine la lettera di disponibilità dello stadio entro il 29 maggio, termine imposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per l’iscrizione al campionato di Serie C, avvertendo che un eventuale ritardo comporterebbe l’esclusione dalla competizione e la perdita del titolo sportivo.

La risposta di Leccese è netta: «Mi spiace molto trovare, nei toni e nei modi della Sua risposta, conferma di ciò che molti sospettavano, ossia la Sua totale estraneità rispetto alla città e la Sua completa indisponibilità a un confronto con la stessa amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto sportivo. Questo, mi consenta, è inaccettabile. Come Lei sa bene, non Le scrivo da tifoso deluso per una retrocessione, ma nella mia duplice veste di rappresentante della comunità e di responsabile di uno degli impianti sportivi più importanti d’Italia. La SSC Bari, come noto, è l’unica partecipante a una procedura che assegnerà lo stadio San Nicola per i prossimi 5 anni».

Il sindaco entra poi nel merito della questione societaria, ricordando che le norme federali — e non una valutazione personale — impongono l’alienazione del club entro il 2028: «Eppure, dal 2028, questa proprietà non potrà più gestire la squadra di calcio. Perché le norme federali, e non il Sindaco di Bari, impongono l’alienazione di questo “asset”, come, non a caso, Lei lo definisce. Ciò che Lei etichetta come “inusuale”, ossia il mio invito alla vendita, non è frutto di una valutazione personale. È la semplice traduzione delle regole. Non è dunque inusuale che io mi interessi alla vendita del Bari. È inusuale, piuttosto, che non se ne interessi Lei».

Leccese non risparmia un passaggio sui rapporti tra la proprietà e la tifoseria, citando esplicitamente le dichiarazioni pubbliche del padre di De Laurentiis, Aurelio, che aveva definito il Bari una «seconda squadra»: «Quelle parole non le ho dimenticate. E non le hanno dimenticate i baresi».

Sul tema dello stadio, il sindaco chiarisce la propria posizione: «Aggiungo, per chiarezza, che la normativa vigente non obbliga il Bari a indicare necessariamente il San Nicola come campo ospitante. Ci sono altri impianti in Puglia. Le suggerisco, considerata anche la procedura in corso, di valutare soluzioni alternative per non rischiare l’iscrizione al campionato. Non sarei disposto ad assumermi responsabilità che non mi appartengono».

La chiusura è affidata a una frase destinata a fare discutere: «Il Bari non è un asset. È Bari. È la nostra città. Attendo il suo piano. A stretto giro».