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Bari, centrodestra in piazza contro Decaro: «No al salasso fiscale sulla sanità»

«Chi guadagna 2.500 euro al mese pagherà il 37% di tasse»

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Maggio 2026 - 14:48
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  • 47 sec
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Protesta davanti alla sede della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro di Bari. I consiglieri regionali di opposizione del centrodestra si sono dati appuntamento questa mattina sotto il palazzo della Presidenza per dire no all’aumento dell’addizionale Irpef deciso dal presidente Antonio Decaro per ripianare i debiti della sanità regionale.
All’iniziativa hanno partecipato i capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale — Paolo Pagliaro di Fratelli d’Italia, Paride Mazzotta di Forza Italia, Fabio Saverio Romito della Lega e Luigi Lobuono del gruppo Misto — insieme a un nutrito gruppo di cittadini che si sono uniti alla protesta.
Il centrodestra ha presentato una serie di misure alternative all’aumento delle tasse: blocco del turn over, blocco delle spese non obbligatorie, efficientamento della spesa farmaceutica e accordi con la sanità privata accreditata per contenere i costi. «Chiediamo il ritiro del piano di aumenti fiscali», è la richiesta esplicita dei gruppi di opposizione, che indicano queste come alcune delle misure che possono essere messe in campo al posto di quello che definiscono «un salasso fiscale».
I numeri, secondo il centrodestra, parlano chiaro: chi ha un imponibile di 30mila euro — circa 2.500 euro al mese — si troverebbe a pagare un’aliquota complessiva del 37%, sommando Irpef nazionale, addizionale regionale e addizionale comunale. Il risultato sarebbe una disponibilità reale di circa 19mila euro annui per sostenere la propria famiglia.﻿

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