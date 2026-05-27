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Bari tra giochi, laboratori e visite guidate: torna l’animazione di “Piazza Idea”

Appuntamenti a partire da domani in piazza Umberto e Cesare Battisti

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Maggio 2026 - 09:42
Piazza idea
  • 2 min
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Proseguono a Bari le attività di “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, il progetto di animazione sociale e culturale che punta a trasformare piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti in luoghi di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva. Da giovedì 28 a sabato 30 maggio il programma proporrà una serie di iniziative gratuite dedicate a bambini, famiglie, giovani e adulti, con appuntamenti che spaziano dal gioco alla musica, dai laboratori esperienziali alle visite guidate nel centro cittadino.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 28 maggio in piazza Cesare Battisti con la Giornata Mondiale del Gioco, in calendario dalle 15 alle 21. La piazza si trasformerà in uno spazio ludico aperto a tutte le età grazie a 30 postazioni di giochi tradizionali in legno, aree dedicate ai giochi da tavolo e attività di animazione per bambini. Venerdì 29 maggio spazio invece ai più piccoli con “Piccoli e diritti”, percorso educativo dedicato ai diritti dell’infanzia rivolto alle scuole primarie. Nella stessa giornata è prevista una visita guidata dedicata ai teatri cittadini e, nel pomeriggio, “La Piazza dei Suoni”, laboratorio musicale ed espressivo che unirà lettura animata, musica, movimento e narrazione.

Sabato 30 maggio il programma si aprirà con “Maternità: Colori d’Amore!”, laboratorio rivolto alle donne in gravidanza che prevede momenti di ascolto, condivisione e attività artistiche. Nel pomeriggio si terrà invece una visita guidata in lingua inglese tra Bari Vecchia e il quartiere Murattiano, pensata per raccontare la storia e l’identità multiculturale della città. L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici promosso dal Comune di Bari e mira a rendere le piazze cittadine luoghi di aggregazione, inclusione e partecipazione attiva attraverso attività culturali, educative e ricreative. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, mentre alcune attività prevedono la prenotazione obbligatoria e un numero limitato di partecipanti. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito dedicato e i canali ufficiali del Comune di Bari.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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