Cocaina, pistole e munizioni in casa, un arresto nel Brindisino

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Un arresto per spaccio di droga, una denuncia per possesso di un’arma vietata e cinque persone segnalate all’autorità amministrativa. È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Fasano nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno arrestato un uomo trovato in possesso di 14,75 grammi di cocaina e di 880 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Contestualmente è stata denunciata una donna che, durante una perquisizione, è stata trovata con un tirapugni in metallo ad anelli. I successivi controlli nell’abitazione della coppia hanno portato al rinvenimento di due pistole prive di matricola, due pistole scacciacani, sette proiettili di diverso calibro, un bilancino di precisione con tracce di cocaina e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi. Gli accertamenti hanno quindi portato all’arresto dell’uomo e alla denuncia della donna.

Nell’ambito della stessa attività, un automobilista è stato segnalato all’autorità amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Dopo essere risultato positivo all’alcol test, per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida. Altre quattro persone, di età compresa tra i 25 e i 29 anni, sono state invece segnalate perché trovate in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.

Foto repertorio