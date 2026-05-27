Auto fuori strada, paura a Monopoli: un ferito

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Nottata di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti nel territorio di Monopoli, dove intorno all’una una squadra è stata chiamata a operare per un incidente stradale avvenuto tra contrada Gorgofreddo e contrada Pagliericci. Secondo le prime informazioni, un’auto è uscita di strada e inizialmente era stato segnalato un conducente bloccato all’interno dell’abitacolo. All’arrivo dei soccorritori, però, l’unico occupante del veicolo era già stato aiutato a uscire dall’auto da alcuni passanti intervenuti prima dell’arrivo dei mezzi di emergenza.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto al recupero degli effetti personali presenti all’interno del mezzo e alla messa in sicurezza sia dell’autovettura sia dell’area interessata dall’incidente. Gli operatori hanno inoltre fornito supporto alla Polizia di Stato, illuminando la zona con la torre fari per consentire lo svolgimento delle attività di rilievo e accertamento. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore. Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.