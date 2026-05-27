Incendio in scuola a Bari, la preside rassicura le famiglie: “Si torna in aula il 3 giugno”

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Dopo giorni di incertezza e preoccupazione tra i genitori degli alunni della scuola Monte San Michele di Bari, arriva la comunicazione ufficiale della dirigente scolastica sulla ripresa delle attività didattiche. La scuola, chiusa dal 23 maggio scorso a causa di un incendio che aveva interessato alcuni locali dell’edificio, tornerà infatti operativa a partire dal 3 giugno. Nei giorni successivi al rogo, alcune famiglie avevano manifestato timori per la conclusione dell’anno scolastico e per la gestione dei figli durante la chiusura del plesso. A rassicurare la comunità scolastica è ora una circolare diffusa dalla dirigente, che annuncia il ritorno alla normalità dopo le verifiche effettuate dagli enti competenti.

“A seguito dei sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, Ufficio tecnico del Comune di Bari, RSPP, RLS, nonché della Ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale delle pulizie straordinarie – si legge nella nota – si comunica che entro la fine della settimana corrente l’edificio ritornerà nella disponibilità dell’Istituzione Scolastica. Poiché, come da calendario regionale, nei giorni 01 e 02/06/2026 le attività didattiche sono sospese per il ponte del 2 giugno, le attività della Scuola dell’Infanzia e Primaria riprenderanno regolarmente in data 03/06/2026 secondo gli orari consueti”.

La dirigente chiarisce inoltre che gli spazi danneggiati saranno temporaneamente sostituiti con altre aule disponibili all’interno dell’edificio. “Le classi che non possono utilizzare lo spazio aula precedentemente dedicato saranno ricollocate in altri spazi adeguati e disponibili dell’edificio, sia al piano rialzato che al primo piano, e riprenderà il servizio di refezione scolastica secondo quanto già deliberato dagli organi collegiali”. Nella stessa comunicazione viene espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza e al rapido ripristino delle condizioni di sicurezza.

“Si coglie l’occasione per esprimere il più grande, sentito e sincero ringraziamento a tutti coloro che, nella piena e totale discrezione e attenzione alla tutela dei minori, del Personale tutto e dell’intera Comunità Scolastica, hanno operato tempestivamente per consentire la ripresa delle attività didattiche, limitando il disagio ad una sola settimana: i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale, l’Ufficio Tecnico del Comune; si ringraziano anche la Presidente del Consiglio di Istituto, la Presidente del Municipio 2, l’Ufficio Scolastico Regionale e di Ambito Territoriale, per la loro piena vicinanza e interessamento ai fini della risoluzione delle principali criticità, il Funzionario EQ, il Personale Docente e ATA, che si è rapidamente e con abnegazione messo a disposizione, fulgido esempio di come, quando si fa squadra e si lavora in sinergia, i risultati si vedono. La nostra scuola resta provata da questa terribile esperienza, non tutto è ovviamente risolto, ma la scuola, quella vera, quella bella, va avanti nella sua opera di istruzione e formazione dei bambini e delle bambine che le Famiglie ogni giorno ci affidano con fiducia e senza inutili clamori e chiacchiericci”, conclude.

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