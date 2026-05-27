Puglia, Decaro ai nuovi manager della sanità: «Il vostro primo compito è prendersi cura dei pazienti»

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«Dobbiamo essere tutti il sindacato dei cittadini e dei pazienti». Con queste parole il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha aperto stamattina il primo incontro con i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie locali, degli IRCCS e delle aziende ospedaliero-universitarie pugliesi. La riunione si è svolta nella sala Giunta della Regione, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia.

Al tavolo si sono seduti Alessandro Di Bello, nuovo direttore generale della ASL BT, Tiziana Dimatteo per la ASL Foggia, Gianluca Capochiani per la ASL Lecce, Vito Bavaro per la ASL Taranto, Tommaso Stallone per l’IRCCS Oncologico di Bari, Janko Tedeschi per il Policlinico di Foggia e Michelangelo Armenise per l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte.

Decaro ha subito messo in chiaro quale deve essere la bussola del lavoro dei nuovi manager: «Ho spiegato subito ai nuovi direttori generali che il loro primo compito è prendersi cura dei pazienti. Ognuno di questi ha una storia di cui dobbiamo avere cura».

Le priorità indicate dal presidente sono riduzione delle liste d’attesa, riorganizzazione dei pronto soccorso, rafforzamento della presa in carico dei pazienti cronici — a partire da quelli oncologici — e una maggiore integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale. «Gli obiettivi sono chiari: ridurre le liste d’attesa, riorganizzare i pronto soccorso, pur nelle difficoltà legate alla carenza nazionale di medici specializzati in emergenza-urgenza, e rafforzare la presa in carico dei pazienti cronici. Parallelamente ci sarà un controllo rigoroso sulla spesa, sulla riorganizzazione dei servizi e sulla gestione del personale. I direttori generali avranno strumenti di monitoraggio costante su acquisti, servizi e prestazioni».

Decaro ha anche insistito sulla necessità di lavorare in squadra tra le varie aziende sanitarie regionali, attraverso tavoli tematici e momenti di coordinamento per condividere le migliori pratiche. Le nomine, ha precisato, hanno tenuto conto delle competenze individuali, con attenzione allo sviluppo della sanità territoriale e alla realizzazione delle nuove strutture previste sul territorio. Sul fronte economico, il nuovo contratto introduce un sistema premiale: «Una parte della retribuzione sarà riconosciuta solo al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tutti hanno accettato questa sfida con senso di responsabilità».

Soddisfatto anche l’assessore Pentassuglia, che ha definito l’incontro «importante, non soltanto per una reciproca conoscenza, ma anche per condividere le indicazioni sul lavoro che, insieme al presidente, stiamo portando avanti già da mesi». Pentassuglia ha ricordato l’impegno sulle liste d’attesa e la centralità dei pazienti, sottolineando che «ai direttori generali spetta la responsabilità gestionale, ma chiediamo che ogni scelta abbia sempre al centro i pazienti e la qualità del servizio pubblico sanitario». L’assessore ha poi concluso: «Sarà indispensabile mantenere la massima attenzione al bilancio e a ogni voce di spesa, affinché tutte le risorse siano utilizzate nella direzione del cittadino, garantendo continuità assistenziale, presa in carico efficace e servizi sanitari all’altezza dei bisogni».