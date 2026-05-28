La stampa americana incorona Bari: “È la città più sottovalutata e autentica d’Italia”

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C’è un momento preciso in cui una città si spoglia dei vecchi pregiudizi turistici e viene finalmente compresa nella sua straordinaria complessità. Per Bari, questo momento coincide con la consacrazione da parte di Travel + Leisure, una delle riviste di viaggio e lifestyle più prestigiose e influenti del mondo. La testata statunitense ha dedicato una guida approfondita al capoluogo pugliese, descrivendolo non più come un mero punto di transito verso le spiagge del Salento o i trulli della Valle d’Itria, ma come una meta d’elezione a pieno titolo. Il giudizio dei reporter d’oltreoceano, Megan Murphy, è netto e privo di esitazioni fin dalle prime righe del reportage: “Questa città sottovalutata d’Italia vanta un affascinante centro storico, un facile accesso alle spiagge più belle della Puglia e una delle migliori specialità culinarie del paese. Affacciata sul Mar Adriatico, Bari è una vivace città portuale dove antiche tradizioni si fondono con la vita quotidiana italiana”.

Ciò che affascina la stampa internazionale è una dote sempre più rara nel panorama globale: la resistenza alla standardizzazione. In un’epoca in cui i centri storici europei rischiano la museificazione, la penisola medievale di Bari Vecchia viene premiata per la sua vibrante normalità. Il reportage si sofferma su istanti di vita quotidiana che si trasformano in pura poesia per chi viene da New York o Los Angeles. La rivista descrive con ammirazione i quadri viventi della città vecchia: “Nel centro storico, Bari vecchia, i pescatori vendono il pescato del mattino al porto, mentre le nonne siedono all’aperto a preparare orecchiette fresche a mano: rituali quotidiani che catturano il fascino e il carattere della città”.

Non si tratta però solo di un elogio nostalgico del passato. Travel + Leisure individua con precisione la chiave del posizionamento di Bari sul mercato del turismo contemporaneo, specialmente in un momento di fortissima pressione antropica sulla regione. Mentre i flussi di viaggiatori aumentano costantemente, la capitale costiera si distingue per una dote precisa, una dote che la testata definisce esplicitamente nei suoi passaggi più significativi: “Mentre i viaggiatori affollano sempre più la Puglia, la regione sud-orientale dello “stivale” d’Italia, Bari conserva un’autenticità rinfrescante. La scena culinaria è eccezionale, il lungomare è uno dei più suggestivi del Sud Italia e pittoreschi borghi e splendide spiagge sono a breve distanza in auto. È una destinazione con un’energia genuina e vissuta che si percepisce distintamente”.

L’articolo americano si chiude promuovendo Bari come l’hub ideale per il viaggiatore contemporaneo: una base elegante, dinamica, circondata da meraviglie come Alberobello, Monopoli e Polignano a Mare, capaci di offrire quell’equilibrio perfetto tra cultura urbana e relax balneare.