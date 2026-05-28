Assalti ai bancomat tra Abruzzo e Puglia, smantellata banda: arresti tra San Severo, Cerignola e Trinitapoli

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Operazione dei carabinieri all’alba tra la Puglia e l’Abruzzo contro una presunta banda specializzata negli assalti ai bancomat di banche e uffici postali. I militari della Compagnia di Alba Adriatica, con il supporto delle compagnie di San Severo, Cerignola e Barletta, del Nucleo Cinofili di Modugno, del 6° Nucleo Elicotteri di Bari e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia”, hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte negli episodi criminosi.

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata del 28 maggio nei comuni di San Severo, Cerignola e Trinitapoli, dove sono stati rintracciati i presunti componenti del gruppo. L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica e dalla Stazione di Martinsicuro, a seguito di due tentativi di furto ai danni degli sportelli Atm installati nei comuni di Colonnella e Martinsicuro, in provincia di Teramo.

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini sono stati condivisi con la Procura della Repubblica di Teramo, che ha richiesto le misure cautelari successivamente emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo. L’operazione rappresenta l’ultimo sviluppo investigativo nell’ambito del contrasto ai furti e agli assalti ai bancomat che negli ultimi anni hanno interessato diverse aree del Centro-Sud Italia. Ulteriori dettagli sull’attività e sulle contestazioni mosse agli indagati saranno resi noti nelle prossime ore dagli investigatori. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.

Foto repertorio