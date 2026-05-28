Bari si trasforma in una libreria a cielo aperto: torna “Lungomare di libri”. Al via le adesioni

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In vista della sesta edizione di “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria promossa dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e dall’associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme ai librai di Bari e della Città metropolitana e alle case editrici pugliesi coordinate da APE – Associazione Pugliese Editori, è aperta la call rivolta alle librerie interessate a partecipare alla rassegna.

Le librerie interessate, con sede operativa a Bari o in uno dei Comuni della Città metropolitana, dovranno compilare il modulo di adesione (disponibile a questo link), indicando il nome della libreria, la località della sede e l’area tematica di interesse, e inviare una mail agli indirizzi m.pautasso@salonelibro.it e rocco.pinto@live.com.

Il termine ultimo per aderire alla sesta edizione è fissato a venerdì 12 giugno.

La prima riunione organizzativa si terrà lunedì 15 giugno alle ore 14.30 da remoto. Sarà l’occasione per confrontarsi sul tema della nuova edizione, sugli eventuali ospiti da invitare e sulle possibili novità da introdurre nella manifestazione, in programma il 17, 18 e 19 luglio.

“Torna anche quest’anno Lungomare di libri, la manifestazione letteraria che trasforma la nostra città in una grande libreria a cielo aperto – commenta l’assessora comunale alle Culture Paola Romano – grazie al protagonismo degli editori e dei librai del territorio, che durante tutto l’anno animano luoghi fondamentali per la vita culturale cittadina e portano avanti un’attività preziosa di promozione della lettura, socializzazione e crescita culturale.

Per tre giorni, uno dei tratti più belli della nostra città diventerà un crocevia di incontri con autrici e autori provenienti da tutta Italia, con un focus sul valore del libro e delle librerie.

Per questo, insieme alla Regione Puglia, al Salone del Libro e ai Presìdi del libro, che ringrazio per aver scelto ancora una volta di essere al fianco dell’amministrazione comunale di Bari, abbiamo aperto la call per costruire dal basso questa nuova edizione. Aspettiamo tutti al primo incontro virtuale del 15 giugno”.

“Lungomare di libri è un’occasione importante per sostenere le librerie della Città metropolitana di Bari e promuovere il lavoro culturale che libraie e librai svolgono ogni giorno, contribuendo alla formazione dei gusti letterari e alla crescita di lettrici e lettori – dichiara l’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta -. Per la Regione Puglia è fondamentale investire in iniziative come questa, che rafforzano le librerie, in particolare quelle indipendenti, che rappresentano presìdi culturali e spazi di incontro e confronto per le comunità”.