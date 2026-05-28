Bari, spiagge sicure: parte il servizio di salvataggio a San Girolamo e Pane e Pomodoro

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Sarà attivo a partire da domani, venerdì 29 maggio, il salvataggio in mare sul waterfront di San Girolamo. Il servizio, finanziato con appalto biennale e curato dal Settore Protezione civile e Sicurezza urbana, prevede la presenza di assistenti bagnanti abilitati al salvataggio e muniti di relativo brevetto in corso di validità, distribuiti lungo il waterfront di San Girolamo e la spiaggia libera di Pane e Pomodoro, dove i bagnini sono presenti già a partire dal 15 maggio scorso.

Il salvamento a mare per i tratti di spiaggia libera di competenza comunale è dunque garantito tutti i giorni, festivi compresi, nei seguenti orari:

· a Pane e Pomodoro, dalle ore 9 alle 19, fino al 30 settembre;

· nei tratti di spiaggia libera del waterfront del quartiere San Girolamo, dalle ore 9 alle 19, a partire da domani e fino al 30 settembre.

Il salvamento è assicurato con apposite postazioni ben visibili: nello specifico, sono presenti due torrette di avvistamento a Pane e Pomodoro e tre a San Girolamo.

In tema di servizi a Pane e Pomodoro, inoltre, è confermata anche per quest’anno la presenza di tre cabine spogliatoio e l’attivazione a partire dal prossimo fine settimana del servizio di guardiania degli armadietti automatici per la custodia degli effetti personali (smart-locker) a vantaggio degli utilizzatori della spiaggia.

Per quanto riguarda, invece, il calendario di pulizia delle due spiagge cittadine, da lunedì 1° giugno l’Amiu garantirà la presenza a Pane e Pomodoro di sei operatori fissi nelle ore mattutine e quattro nella fascia pomeridiana, mentre a San Girolamo saranno in servizio quattro operatori ogni mattina e due nel pomeriggio. A Pane e Pomodoro è in funzione quotidianamente il trattore con “pulisci spiaggia” già da inizio maggio: lungo tutto il litorale cittadino, inoltre, l’Amiu ha provveduto a installare circa 200 trespoli per la raccolta dei rifiuti.

Anche per i mesi estivi, è assicurata la presenza degli addetti alla manutenzione del verde della Multiservizi a Pane e Pomodoro e San Girolamo.

Prenderanno, infine, il via la prossima settimana le operazioni di installazione dei servizi igienici chimici nei pressi delle spiagge libere del litorale cittadino maggiormente frequentate.